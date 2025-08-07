Denuncian amenazas de muerte contra Álvaro Angulo

El futbolista colombiano Álvaro Angulo pasa por un difícil momento, después de haber dejado Independiente de Argentina y firmado con Pumas de la UNAM de la primera división de México.

La salida de Angulo del equipo Argentina causó polémica, teniendo en cuenta que el propio jugador dio a conocer que Independiente le debía dinero y además nunca demostraron interés en renovar y mejorarle su contrato.

Al recibir la oferta de Pumas, en donde iba a ser dirigido por Efraín Juárez, con quien fue campeón en Atlético Nacional, el colombiano tomó la decisión de hacer maletas y emprender a México.

