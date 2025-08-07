Actualizado:
Jue, 07/08/2025 - 07:53
Denuncian amenazas de muerte contra Álvaro Angulo
La información la dio a conocer Efraín Juárez, técnico de Angulo en Pumas de México.
El futbolista colombiano Álvaro Angulo pasa por un difícil momento, después de haber dejado Independiente de Argentina y firmado con Pumas de la UNAM de la primera división de México.
La salida de Angulo del equipo Argentina causó polémica, teniendo en cuenta que el propio jugador dio a conocer que Independiente le debía dinero y además nunca demostraron interés en renovar y mejorarle su contrato.
Al recibir la oferta de Pumas, en donde iba a ser dirigido por Efraín Juárez, con quien fue campeón en Atlético Nacional, el colombiano tomó la decisión de hacer maletas y emprender a México.
Álvaro Angulo recibió amenazas desde Argentina
A pesar de que ya está en Pumas y el capítulo de Independiente parecía olvidado, en las últimas semanas se han reavivado los supuestos motivos de la salida de Álvaro Angulo de Independiente.
Producto de lo anterior, Efraín Juárez, entrenador del colombiano en México dio a conocer que este recibió amenazas de muerte que ya son materia de investigación.
"Hoy (noche del miércoles 6 de agosto) en la mañana un jugador mío que jugaba en Argentina, en Independiente, Álvaro Angulo, lo tengo que decir por que públicamente por que no es normal, ha recibido amenazas de muerte a su correo y a su teléfono", explicó Juárez.
El estratega agregó que la situación ya está en investigación por parte de Pumas y además aseguró que desde del club están "muy atentos".
Las declaraciones de Efraín Juárez se registraron después de la derrota de Pumas de la UNAM con marcador de 1-3 ante Inter de Miami en la fecha 3 de la Leagues Cup.
Fuente
Antena 2