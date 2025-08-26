Deossa enciende las alarmas por su futuro en Betis y Selección Colombia

La llegada de Deossa a Sevilla estuvo rodeada de gran expectativa. Su rendimiento en el torneo internacional con Monterrey, donde mostró calidad técnica, visión de juego y despliegue físico, llamó la atención de varios equipos europeos.

Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, ganó la puja por su fichaje con la intención de reforzar su zona de creación y ampliar las variantes en el medio campo. Pese a su potencial, el jugador no ha logrado abrirse un espacio en una plantilla altamente competitiva, lo que lo ha llevado a vivir semanas complicadas.

El contexto del Betis en la temporada 2025 ha hecho aún más difícil la adaptación del volante colombiano. Con un calendario exigente y objetivos importantes en LaLiga y en torneos internacionales, Pellegrini ha apostado por jugadores de mayor experiencia para afrontar los compromisos.

En este escenario, Deossa ha quedado relegado, sin sumar minutos oficiales desde su arribo y limitándose únicamente a participar en entrenamientos y partidos de preparación. Esto ha generado dudas sobre la decisión de llevarlo tan pronto al fútbol europeo.

La situación se tornó más crítica recientemente cuando, en la convocatoria anunciada este martes para el partido de este miércoles ante el Celta de Vigo, el mediocampista colombiano volvió a quedar fuera de la lista.

Una nueva ausencia confirma la tendencia que viene arrastrando desde su llegada y enciende las alarmas sobre su futuro inmediato. En el entorno del club y entre la prensa española comienzan a cuestionarse si Deossa tendrá realmente oportunidades en el Betis o si la mejor salida será buscar una cesión a otro equipo donde pueda sumar minutos.

La falta de continuidad también impacta en su proyección internacional. Con las Eliminatorias Sudamericanas en el horizonte, donde la Selección Colombia enfrentará a Bolivia y Venezuela en el mes de septiembre, el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo evalúa el presente de sus jugadores para definir las convocatorias.