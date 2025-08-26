Actualizado:
Mar, 26/08/2025 - 06:56
Deossa enciende las alarmas por su futuro en Betis y Selección Colombia
El colombiano no ha logrado debutar oficialmente con la camiseta del cuadro andaluz.
El presente de Nelson Deossa en el Real Betis comienza a generar preocupación tanto en España como en Colombia. Tras su destacada actuación con Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes 2025, el mediocampista fue adquirido por el club andaluz como una de las promesas más interesantes del fútbol sudamericano.
Sin embargo, varios meses después de su llegada, su proceso de adaptación no ha dado los resultados esperados y todavía no ha tenido oportunidad de debutar de manera oficial.
Lea también: River Plate decepciona en Argentina con los 3 colombianos en cancha
En otras noticias
América jugaba mejor con el Polilla que con Raimondi
La llegada de Deossa a Sevilla estuvo rodeada de gran expectativa. Su rendimiento en el torneo internacional con Monterrey, donde mostró calidad técnica, visión de juego y despliegue físico, llamó la atención de varios equipos europeos.
Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, ganó la puja por su fichaje con la intención de reforzar su zona de creación y ampliar las variantes en el medio campo. Pese a su potencial, el jugador no ha logrado abrirse un espacio en una plantilla altamente competitiva, lo que lo ha llevado a vivir semanas complicadas.
El contexto del Betis en la temporada 2025 ha hecho aún más difícil la adaptación del volante colombiano. Con un calendario exigente y objetivos importantes en LaLiga y en torneos internacionales, Pellegrini ha apostado por jugadores de mayor experiencia para afrontar los compromisos.
En este escenario, Deossa ha quedado relegado, sin sumar minutos oficiales desde su arribo y limitándose únicamente a participar en entrenamientos y partidos de preparación. Esto ha generado dudas sobre la decisión de llevarlo tan pronto al fútbol europeo.
La situación se tornó más crítica recientemente cuando, en la convocatoria anunciada este martes para el partido de este miércoles ante el Celta de Vigo, el mediocampista colombiano volvió a quedar fuera de la lista.
Una nueva ausencia confirma la tendencia que viene arrastrando desde su llegada y enciende las alarmas sobre su futuro inmediato. En el entorno del club y entre la prensa española comienzan a cuestionarse si Deossa tendrá realmente oportunidades en el Betis o si la mejor salida será buscar una cesión a otro equipo donde pueda sumar minutos.
La falta de continuidad también impacta en su proyección internacional. Con las Eliminatorias Sudamericanas en el horizonte, donde la Selección Colombia enfrentará a Bolivia y Venezuela en el mes de septiembre, el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo evalúa el presente de sus jugadores para definir las convocatorias.
💚💚💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 26, 2025
¡Nuestra convocatoria para el #CeltaRealBetis! pic.twitter.com/1hn5WLcFdo
El caso de Deossa, sin minutos oficiales, es una preocupación adicional, pues su inactividad podría dejarlo sin un lugar en la lista definitiva, a pesar de su talento y su proyección como una de las jóvenes promesas del fútbol colombiano.
Le puede interesar: Oficial: Paolo Guerrero se queda sin despedida en la Selección de Perú
La presión sobre el mediocampista aumenta a medida que avanza la temporada. En Europa, el nivel de competencia es mucho más alto que en el continente americano, y adaptarse a la intensidad táctica y física de LaLiga no es una tarea sencilla.
Fuente
Antena 2