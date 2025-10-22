Deossa vuelve a encender la ilusión del Betis y la Selección Colombia

Nelson Deossa llegó al Real Betis con ilusión y expectativa por parte de la afición verdiblanca. El volante colombiano, de 25 años, aterrizó en Sevilla tras una inversión cercana a los 11,5 millones de euros, cifra que reflejaba la confianza del club en su potencial. Su estilo enérgico, su despliegue físico y su capacidad para recuperar y proyectar el balón lo convirtieron en uno de los refuerzos más comentados del mercado.

A pesar de la ilusión inicial, su adaptación no fue tan sencilla. El mediocampista llegó con molestias en el tobillo que complicaron su proceso de integración al plantel dirigido por Manuel Pellegrini. Aunque debutó en el estadio de La Cartuja ante el Athletic Club y luego fue titular frente al Levante, las dolencias reaparecieron, impidiendo su continuidad. Esa recaída, ocurrida el 13 de septiembre, lo alejó de la competencia por más de un mes.