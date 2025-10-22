Actualizado:
Deossa vuelve a encender la ilusión del Betis y la Selección Colombia
Nelson Deossa podría ser uno de los jugadores convocados para los amistosos de la tricolor en noviembre.
Nelson Deossa llegó al Real Betis con ilusión y expectativa por parte de la afición verdiblanca. El volante colombiano, de 25 años, aterrizó en Sevilla tras una inversión cercana a los 11,5 millones de euros, cifra que reflejaba la confianza del club en su potencial. Su estilo enérgico, su despliegue físico y su capacidad para recuperar y proyectar el balón lo convirtieron en uno de los refuerzos más comentados del mercado.
A pesar de la ilusión inicial, su adaptación no fue tan sencilla. El mediocampista llegó con molestias en el tobillo que complicaron su proceso de integración al plantel dirigido por Manuel Pellegrini. Aunque debutó en el estadio de La Cartuja ante el Athletic Club y luego fue titular frente al Levante, las dolencias reaparecieron, impidiendo su continuidad. Esa recaída, ocurrida el 13 de septiembre, lo alejó de la competencia por más de un mes.
Durante su periodo de baja, el cuerpo técnico optó por manejar su recuperación con calma. Los preparadores físicos diseñaron un plan especial para evitar que el jugador sufriera una nueva lesión.
Hoy, con una evolución positiva, Deossa empieza a tener más protagonismo en los entrenamientos y podría volver a entrar en las convocatorias para los compromisos de LaLiga y la Europa League, donde el técnico chileno busca rotar su plantilla para mantener la frescura del grupo.
El principal reto del futbolista colombiano será ganarse un lugar en una plantilla con gran competencia en el medio sector. En sus primeras apariciones, desempeñó un rol de centrocampista mixto, similar al que cumple William Carvalho, aunque Pellegrini estudia utilizarlo en otras posiciones. Su perfil zurdo y su buena conducción podrían permitirle desempeñarse por la banda derecha o incluso más adelantado, como mediapunta. Esa versatilidad puede ser su gran aliada para sumar minutos y convencer al cuerpo técnico de su valía.
Deossa tendrá en el torneo continental una alternativa de mostrar su talento. En los compromisos internacionales, el Betis acostumbra dar rodaje a futbolistas que buscan consolidarse, y el colombiano podría beneficiarse de ese contexto.
Su fuerza física, la capacidad para romper líneas y su golpeo de media distancia son virtudes que el equipo podría aprovechar frente a rivales de estilos diversos. Además, si logra destacar en Europa, no solo fortalecerá la estructura del conjunto bético, sino que también incrementará su valor de mercado.
La directiva del Betis considera a Nelson Deossa una inversión a medio plazo, pero sabe que en el fútbol moderno los resultados deben llegar pronto. El jugador cafetero tiene la oportunidad de demostrar que puede responder a la confianza depositada en él y convertirse en una pieza importante dentro del proyecto deportivo.
