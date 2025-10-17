Deportes Iquique vs O'Higgins EN VIVO hora y canal para ver el partido

Deportes Iquique visita el compromiso con la urgencia de sumar puntos que le permitan alejarse de las zonas complicadas de la tabla. En sus últimos partidos ha mostrado altibajos defensivos, permitiendo goles en momentos críticos, lo que le ha restado tranquilidad. Además, tiene el factor de localía invertido, ya que juega de visitante, lo que obliga a un planteamiento más conservador para no desbordarse y pagar caro los errores.

O’Higgins, por su parte, llega con la intención de consolidar su estilo ofensivo y aprovechar las debilidades del rival. Aunque también ha presentado irregularidad, ha tenido momentos de buen nivel, especialmente cuando logra controlar el mediocampo. Además, atraviesa una situación interna sensible: rumores recientes apuntan a conflictos con jugadores como Joaquín Montecinos, lo que podría afectar la concentración del equipo.