Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 16:39
Deportes Iquique vs O'Higgins EN VIVO hora y canal para ver el partido
Deportes Iquique recibe a O'Higgins por la fecha 24 de liga.
Deportes Iquique se prepara para un partido complicado frente a O'Higgins, el equipo de Iquique que va último necesita una victoria urgente que lo saque de la parte baja de la tabla, mientras que el visitante buscará llevarse los tres puntos para seguir soñando con la clasificación a torneo internacional.
Deportes Iquique visita el compromiso con la urgencia de sumar puntos que le permitan alejarse de las zonas complicadas de la tabla. En sus últimos partidos ha mostrado altibajos defensivos, permitiendo goles en momentos críticos, lo que le ha restado tranquilidad. Además, tiene el factor de localía invertido, ya que juega de visitante, lo que obliga a un planteamiento más conservador para no desbordarse y pagar caro los errores.
O’Higgins, por su parte, llega con la intención de consolidar su estilo ofensivo y aprovechar las debilidades del rival. Aunque también ha presentado irregularidad, ha tenido momentos de buen nivel, especialmente cuando logra controlar el mediocampo. Además, atraviesa una situación interna sensible: rumores recientes apuntan a conflictos con jugadores como Joaquín Montecinos, lo que podría afectar la concentración del equipo.
Hora y canal para ver el partido
El partido se jugará hoy 17 de octubre a partir de las 6:30p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo de TNT Sports Premium.
