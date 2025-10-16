Deportes Quindío se enfrenta a Tigres en el partido por la fecha 14 del Torneo Betplay 2025. Los de Armenia buscarán un triunfo para salir de la parte baja de la tabla luego de un andar bastante flojo en el segundo semestre.

Para esta oportunidad, el cuadro de la ciudad milagro llegan en medio de dudas sobre lo que será el futuro del equipo con la obligación de sumar una victoria para no seguir cediendo terreno. Sin embargo, el elenco auriverde arriba a la deriva por la presión en la tabla de ganar o despedirse de la idea de llegar a cuadrangulares.

Del lado del onceno felino, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita seguir sumando unidades en la tabla pensando en llegar a cuadrangulares. Los de Cundinamarca saben que se juegan todo en este encuentro y una derrota también los condenaría a la eliminación.