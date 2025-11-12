Deportes RCN, marca sombrilla de deportes para RCN

Deportes RCN, una marca de tradición en el deporte en Colombia que ha venido posicionándose en los últimos años como un referente de la información de deportes en el país, será la marca sombrilla para los deportes en Canal RCN y RCN radio.

Como parte de esta renovación, el portal Antena2.com evolucionará a DeportesRCN.com, convirtiéndose en el nuevo punto de encuentro para los aficionados al deporte. Allí se integrará la información, las transmisiones, el análisis y los contenidos multimedia producidos por RCN.

Bajo esta nueva estructura, todo el contenido deportivo de RCN estará unificado en una sola marca, que reflejará la solidez, credibilidad y experiencia del grupo en el cubrimiento de los principales eventos deportivos nacionales e internacionales.

Las cuentas oficiales de Deportes RCN en redes sociales seguirán siendo el espacio donde los usuarios podrán disfrutar de todo el contenido generado por esta casa periodística: transmisiones, coberturas, noticias, entrevistas y piezas digitales exclusivas.

Por su parte, las redes sociales de Antena 2 darán paso a una nueva identidad: Fútbol RCN, la marca oficial de las transmisiones de fútbol en radio y televisión. En estas plataformas los seguidores encontrarán clips de partidos, entrevistas, contenidos de interacción y noticias de actualidad sobre la Selección Colombia, el fútbol colombiano y el fútbol internacional.

Con esta estrategia, RCN fortalece su liderazgo en el ámbito deportivo y reafirma su compromiso con los millones de aficionados que siguen día a día las emociones del deporte a través de sus diferentes plataformas.