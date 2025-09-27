Actualizado:
Sáb, 27/09/2025 - 17:42
Deportes Tolima vs Medellín EN VIVO 27 de septiembre: Liga Betplay 2025
Tolima y Medellín tendrán un duelo por la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga Betplay.
Deportes Tolima se enfrenta a Medellín en el partido por la fecha 13 de la Liga Betplay 2025. Los vinotinto buscarán un triunfo para afianzarse en las primeras posiciones de la tabla luego de una derrota en el duelo ante Bucaramanga.
Para esta oportunidad, los pijaos llegan con buenas sensaciones tras los últimos partidos disputados en el rentado nacional. Sin embargo, el elenco de Ibagué arriba al compromiso con la idea de sumar una victoria para afianzarse como uno de los primeros clasificados en el campeonato.
Del lado del onceno antioqueño, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita sumando unidades en la tabla, pensando en llegar a la clasificación a cuadrangulares. Los poderosos quieren quedar muy cerca de asegurar su tiquete a semifinales.
EN VIVO ⚽Tolima Vs Medellín - Liga Betplay 2025
Siga Deportes Tolima vs Medellín EN VIVO 27 de septiembre: hora y canal para ver la Liga Betplay
El partido entre Deportes Tolima y Medellín por la fecha 13 de la Liga BetPlay se juega este sábado 27 de septiembre a partir de las 06:20 de la tarde (hora de Colombia) en el estadio Murillo Toro.
El compromiso se podrá VER EN VIVO en WIn Sports y seguir a través de Antena 2.
Fuente
Antena 2