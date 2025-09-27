Deportes Tolima se enfrenta a Medellín en el partido por la fecha 13 de la Liga Betplay 2025. Los vinotinto buscarán un triunfo para afianzarse en las primeras posiciones de la tabla luego de una derrota en el duelo ante Bucaramanga.

Para esta oportunidad, los pijaos llegan con buenas sensaciones tras los últimos partidos disputados en el rentado nacional. Sin embargo, el elenco de Ibagué arriba al compromiso con la idea de sumar una victoria para afianzarse como uno de los primeros clasificados en el campeonato.

Del lado del onceno antioqueño, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita sumando unidades en la tabla, pensando en llegar a la clasificación a cuadrangulares. Los poderosos quieren quedar muy cerca de asegurar su tiquete a semifinales.