Deportivo Cali está en la Copa Libertadores
Deportivo Cali está en la Copa Libertadores
Fútbol
Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 20:44

Deportivo Cali clasificó a la Copa Libertadores tras brillar en Liga BetPlay

Deportivo Cali vuelve a decir presente en la Copa Libertadores tras destacada participación en la Liga BetPlay.

Una nueva edición de la Liga BetPlay Femenina está a punto de llegar a su fin y los equipos brillaron de gran manera, causando un auténtico espectáculo deportivo en este año en donde el formato cambió radicalmente y los clubes supieron responder de buena manera, en especial Independiente Santa Fe y Deportivo Cali. 

En los últimos años han sido justamente el cuadro 'cardenal' y Cali los clubes que han "sacado la cara" a nivel nacional e internacional, siendo de los más campeones de la competencia femenina en Colombia y dejando también destacadas participaciones en la Copa Libertadores, a donde justamente volverán a estar presentes en la edición 2025

Deportivo Cali confirmó su participación en la Copa Libertadores 2025 

El sorteo oficial de la Copa Libertadores ya se llevó a cabo el 4 de septiembre en suelo paraguayo y en medio de este se dio a conocer la distribución de los 16 equipos participantes en los cuatro grupos correspondientes, en donde los clubes colombianos ya fueron ubicados y conocieron a sus respectivos rivales. 

El campeón de la Liga BetPlay y representante Colombia 1 quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile. Mientras que el representante 2 está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador. 

 

La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre. 

¿Cuándo sería la final de la Liga BetPlay Femenina 2025? 

Para la gran final de la competencia tampoco se han hecho oficiales las fechas en las que se llevarán a cabo las fechas para los partidos de ida y vuelta de la última instancia. Sin embargo, y tomando en cuenta que la Copa Libertadores comenzará en Argentina el 2 de octubre, las posibles fechas de las finales terminarían siendo el miércoles 10 de septiembre y domingo 14 del mismo mes. 

Deportivo Cali

Deportivo Cali

Copa Libertadores

Copa Libertadores

Futbol

Deportivo Cali Femenino

Independiente Santa Fe

Santa Fe

Selección Colombia

Colombia

