Deportivo Cali clasificó a la Copa Libertadores tras brillar en Liga BetPlay

Una nueva edición de la Liga BetPlay Femenina está a punto de llegar a su fin y los equipos brillaron de gran manera, causando un auténtico espectáculo deportivo en este año en donde el formato cambió radicalmente y los clubes supieron responder de buena manera, en especial Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.

En los últimos años han sido justamente el cuadro 'cardenal' y Cali los clubes que han "sacado la cara" a nivel nacional e internacional, siendo de los más campeones de la competencia femenina en Colombia y dejando también destacadas participaciones en la Copa Libertadores, a donde justamente volverán a estar presentes en la edición 2025.

Deportivo Cali confirmó su participación en la Copa Libertadores 2025

El sorteo oficial de la Copa Libertadores ya se llevó a cabo el 4 de septiembre en suelo paraguayo y en medio de este se dio a conocer la distribución de los 16 equipos participantes en los cuatro grupos correspondientes, en donde los clubes colombianos ya fueron ubicados y conocieron a sus respectivos rivales.

El campeón de la Liga BetPlay y representante Colombia 1 quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile. Mientras que el representante 2 está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.