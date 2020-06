Deportivo Cali espera el pago por Roa y asegura que no quiere irse a juicio

Mientras la falta de plata en Independiente ha generado varias salidas, hay jugadores que, pese a todo, quieren quedarse y entre ellos se encuentra el volante colombiano, Andrés Felipe Roa, quien para el técnico del equipo rojo, Lucas Pusineri, también es una de las fichas inamovibles, por lo que espera que el conflicto entre la dirigencia de ambos equipos se pueda solucionar y la plata necesaria para que el colombiano se quede, aparezca.

Le puede interesar: Rumbo a la Bundesliga: Duván Vergara tendría lista su salida de América de Cali

Roa, quien no tuvo una gran temporada con Independiente, es bien conocido por Pusineri, sin embargo, mientras Independiente no efectúe el pago que selle su compra, Cali seguirá asegurando que debe volver.

"El contrato fue por un préstamo con opción de compra y vence el 30 de junio. Por cuestiones legales, el pago que se haga debería entrar antes del vencimiento del contrato. Si no se hace de esa forma, entramos en una situación jurídica que no queremos. Respetamos mucho a Independiente, es un grande del continente, y no nos gustaría entrar en ese escenario", aseguró Marco Caicedo, presidente del equipo verdiblanco del Valle del Cauca, en declaraciones recogidas por el diario Olé.

Luego, sobre ese mismo aspecto, señala: "Estamos esperando la comunicación de los dirigentes y hasta ahora no la hemos recibido. En la charla que tuvimos, quedamos a la expectativa de una respuesta y no hemos tenido ningún tipo de aproximación. Esperamos que nos paguen y nos interesa que el jugador siga en crecimiento en su carrera. Tiene unas condiciones impresionantes y está en un nivel de madurez interesante".

Lea también: Sorpresa en el mercado: un colombiano de Boca, muy cerca de llegar a Santa Fe

Para concluir, Caicedo afirmó: "Él está contento en Argentina y en Independiente. Vamos a ver cómo evoluciona el tema, sería bueno para las partes que se llegue a un acuerdo".