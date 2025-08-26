Deportivo Cali sorprende: renovación de lujo hasta diciembre de 2027

Deportivo Cali sigue dando de qué hablar en la Liga BetPlay, no solo por los destacados resultados que ha venido sumando en el inicio del semestre de clausura de 2025, sino porque el mercado de fichajes fue todo un éxito y todavía se siguen dando buenas noticias en cuanto a refuerzos.

La crisis económica de Cali mejoró, el club cambio de dueños y la reestructuración de la plantilla también fue también exitosa, trayendo jugadores de amplia experiencia, que saben lo que es quedar campeones a nivel nacional e internacional, pero de igual manera manteniendo figuras importantes como el guardameta, Alejandro Rodríguez, quien ya fue renovado.

Cali renovó a Alejandro Rodríguez hasta 2027

El objetivo de Cali y Alberto Gamero, tras haber superado la crisis económica, ahora está puesto en romper con la sequía en cuanto a triunfos deportivos, en donde no se ha podido alcanzar un título desde hace cuatro años.

Para llegar a esta meta, las directivas del cuadro caleño anunciaron varios cambios que, hasta el momento, le han salido bastante bien, ya que se encuentra muy cerca de confirmar su puesto en la zona de cuadrangulares y estar un paso más cerca de una nueva final. Para ello, también deben darle un envión anímico a la hinchada y darle seguridad al proyecto del estratega samario, por lo que se comenzaron a reforzar desde el arco con la renovación de Alejandro Rodríguez.