Deportivo Cuenca vs Macará EN VIVO, 7 de noviembre: hora y canal Liga Ecuabet

Poco a poco se empiezan a definir los clasificados para copas internacionales de parte de la Liga Ecuabet. Con mucha ventaja, el Independiente del Valle selló la clasificación para la Copa Libertadores al ocupar la primera casilla de la fase regular del campeonato.

Esto le permitió meterse en la parte definitiva de la Liga Ecuabet con la posibilidad de ser campeón con la segunda fase. Por su parte, del séptimo al decimosegundo siguen en la pelea por un boleto para la Copa Sudamericana que, en estos momentos, Deportivo Cuenca mantiene, mientras que Macará está muy cerca de los cuencanos.

Deportivo Cuenca recibe la visita de Macará en la Fase II de la Liga Ecuabet en un vibrante partido en el que los cuencanos lideran el grupo de participantes en esta instancia con 49 puntos, mismo puntaje que Emelec. La victoria será necesaria para seguir sacando diferencias y para quedarse con ese último boleto de clasificación para la Copa Sudamericana.

Por su parte, Macará dio el golpe en la fecha pasada al superar con una goleada a Emelec privando la chance de que los eléctricos se metieran aún más en la pelea. El equipo de Ambato es tercero con 47 puntos y la victoria de visitante podría dejarlos en el liderato desbancando a Deportivo Cuenca.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE DEPORTIVO CUENCA VS MACARÁ POR LA LIGA ECUABET ESTE VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

El partido entre Deportivo Cuenca vs Macará que se desarrollará este viernes 7 de noviembre en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar empezará a partir de las 7 de la noche en horario de Ecuador. El juego se podrá ver por Zapping y El Canal del Fútbol.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO DEPORTIVO CUENCA VS MACARÁ

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 P.M.

México: 6:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 8:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M.