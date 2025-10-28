Descartado de Lorenzo va por revancha en Selección: “Volveré a demostrar...”

Si en anteriores momentos se ha hablado de un problema en la Selección Colombia con delanteros, Duván Zapata es una de las grandes opciones para poder ser llamado al combinado nacional. Una dura lesión lo dejó afuera de los partidos más claves y todavía no ha podido contar con la suerte en su equipo, el Torino de Italia.

Tal vez por el temor a lesionarse, el delantero colombiano no ha tenido mucha exigencia en los primeros partidos de la temporada en la Serie A desde que regresó a los entrenamientos y al onceno turinés. Duván Zapata es uno de los referentes del club siendo el capitán principal. Es un futbolista que se ganó todo el cariño de los aficionados a lo largo de su estancia en Torino.

Haciendo autocrítica, Duván Zapata sabe que no está en su mejor momento, pero es consciente que quiere trabajar para salir de estas dudas y de este panorama que lo ha alejado del Torino en la Serie A de Italia y del radar de la Selección Colombia pensando en el Mundial.

Néstor Lorenzo no le ha cerrado las puertas a ninguno de los veteranos y el regreso de Duván dependerá únicamente de su recuperación en el Torino. El vallecaucano sumó siete minutos en el partido de la fecha 8 ante el Genoa y poco a poco viene sumando minutos.

EL MENSAJE DE DUVÁN ZAPATA PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA

Marco Baroni, entrenador del Torino reveló que con el delantero colombiano quieren llevar todo con calma y que necesitará paciencia para recuperar su mejor nivel al que estaba acostumbrado. La tranquilidad con intentar recuperarlo se ha visto en apenas 36 minutos disputados a lo largo de esta temporada.

Duván Zapata tiró un mensaje no solo para el Torino, sino que, seguramente había otro interés de por medio que tiene que ver con la posibilidad de estar en la Selección Colombia en la Fecha FIFA de noviembre o en marzo, últimas ventanas previas al Mundial.

El anhelo de cualquier futbolista es jugar una Copa del Mundo y lo tiene claro Duván Zapata que quiere revancha para recuperar su mejor forma, “la gente se emociona cuando salgo al campo, y yo también. Poco a poco estoy volviendo a ser el que era; entrenar me está ayudando mucho. Estoy seguro de que volveré para demostrar todo mi potencial. Hemos ganado a rivales importantes, estamos mejorando y tenemos que seguir por este camino”.

Posteriormente, no ocultó sus ganas de volver a marcar goles con el club, un mensaje directo para Néstor Gabriel Lorenzo y para la Selección Colombia, “el entrenador necesitará de todos; los que tengamos menos minutos tendremos que estar preparados. Tengo muchas ganas de volver a anotar y a rendir como estoy acostumbrada, pero es solo cuestión de tiempo”.