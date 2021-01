Deschamps, técnico de Francia, dice no poder perdonar a Benzema

El seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró este sábado que sigue sin perdonar al delantero del Real Madrid Karim Benzema después de que este le acusara de racismo hace cinco años.



"No puedo olvidarlo. Cuando es algo sobre mis elecciones como seleccionador, la táctica o el aspecto técnico, tiene lugar de ser y para mí no tiene importancia. Lo otro se pasa de la raya, afecta a mi nombre y a mi familia", dijo en la emisora RTL.



La declaración del delantero se produjo después de haberse quedado fuera de los convocados para la Eurocopa de 2016: "Deschamps ha sucumbido a la presión de una parte racista de Francia", señaló entonces el jugador.



Benzema no ha sido llamado a la selección desde octubre de 2015, después de haber sido imputado por un presunto chantaje, con un vídeo de contenido sexual, a su compañero en los Bleus Mathieu Valbuena.



Con su crítica antes de la Eurocopa, el delantero dio a entender que el técnico había renunciado a incluirlo en el equipo a causa de sus orígenes argelinos.



"Ciertas declaraciones conducen a una agresividad verbal o física. Sufro las consecuencias. No podemos olvidarlo. No puedo olvidarlo y no lo olvidaré jamás", concluyó el técnico este sábado en la emisora gala. EFE