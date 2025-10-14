Cargando contenido

Luis Díaz y James en la fecha 17 en las Eliminatorias
Fútbol
Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 15:17

Desde el Bayern abunda la nostalgia, esto dicen de James y Lucho Díaz

Los dos colombianos han jugado en el equipo bávaro en los últimos años.

Tanto James en el pasado como Luis Díaz hoy en día han estado ligados al mejor equipo bávaro y uno de los mejores del mundo, el Bayern Múnich. Pues el equipo alemán siempre está muy pendiente de sus jugadores y este caso no fue la excepción en la que apuntaron a la nostalgia para referirse a los dos colombianos.

Esto fue lo que subieron aprovechando la gran actuación de ambos en el primer partido de la fecha FIFA

Luis Díaz y James en la fecha 17 en las Eliminatorias

Lo que ellos significan para el Bayern y para Colombia

James Rodríguez vistió la camiseta del Bayern entre 2017 y 2019, participando en 67 partidos, anotando 15 goles y dando 20 asistencias. Durante su paso ganó 5 títulos: dos ligas alemanas, dos Supercopas y una copa local. 

Luis Díaz, por su parte, llegó en 2025 desde Liverpool. En estos meses ya jugó cerca de 10 partidos con el Bayern, anotó 6 goles y dio 4 asistencias. También contribuyó a que el club ganara la Supercopa de Alemania

Qué publicó el Bayern

En su cuenta de Instagram, el Bayern compartió una imagen de James asistiendo a Díaz en un gol de la Selección Colombia con un mensaje que decía: Mi llave: esta foto nos llena de alegría”. 

Además, antes publicó otro post destacando el gol de Díaz: ¡Luis Díaz encuentra la red en la victoria de Colombia sobre México!. La publicación causó reacciones: hinchas colombianos comentaron con emoción, y el mismo James respondió dejando un corazón.

Gran gesto y una gran conexión

Que el Bayern publique esos gestos tiene peso: une pasado y presente, reafirma vínculos con figuras colombianas y envía un mensaje de reconocimiento. James y Díaz aparecen no solo como ex jugadores o fichajes, sino como símbolos de lo que fue y lo que sigue siendo esa relación entre Colombia y el gigante alemán.

