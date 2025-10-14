Desde el Bayern abunda la nostalgia, esto dicen de James y Lucho Díaz

Lo que ellos significan para el Bayern y para Colombia

James Rodríguez vistió la camiseta del Bayern entre 2017 y 2019, participando en 67 partidos, anotando 15 goles y dando 20 asistencias. Durante su paso ganó 5 títulos: dos ligas alemanas, dos Supercopas y una copa local.

Luis Díaz, por su parte, llegó en 2025 desde Liverpool. En estos meses ya jugó cerca de 10 partidos con el Bayern, anotó 6 goles y dio 4 asistencias. También contribuyó a que el club ganara la Supercopa de Alemania.

Qué publicó el Bayern

En su cuenta de Instagram, el Bayern compartió una imagen de James asistiendo a Díaz en un gol de la Selección Colombia con un mensaje que decía: “Mi llave: esta foto nos llena de alegría”.

Además, antes publicó otro post destacando el gol de Díaz: “¡Luis Díaz encuentra la red en la victoria de Colombia sobre México!”. La publicación causó reacciones: hinchas colombianos comentaron con emoción, y el mismo James respondió dejando un corazón.