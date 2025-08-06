Desde España se confirman acercamientos con Falcao por insólito equipo

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano ya cerró, pero a nivel internacional se sigue dando de qué hablar, en especial en Europa, porque las grandes grandes ligas de este continente se han encargado de darle protagonismo a los colombianos con los traspasos de Jhon Arias en Wolverhampton, Richard Ríos con Benfica y Nelson Deossa en Real Betis.

Sin embargo los fichajes no se detienen y nuevamente una figura con paso importante por la Selección Colombia vuelve a sonar en España, nada más y nada menos que Radamel Falcao García, quien salió de Millonarios y sin pensar en su retiro sigue evaluando ofertas, la más reciente y controversial de ellas sería justo de Real Murcia.

Le puede interesar: Técnico de Millonarios puso fecha límite para que el equipo despegue: "tiene que ser"

Radamel Falcao podría jugar en la tercera división de España

El paso del Falcao por el fútbol colombiano jugando con Millonarios no fue el mejor de todos, lamentablemente el goleador histórico de la Selección Colombia tuvo que pasar por muchas lesiones durante el lapso que portó la camiseta del cuadro 'embajador', las cuales no le permitieron estar por completo durante la temporada y causó gran enojo en los fanáticos.

Aún así el 'tigre' se dio por bien servido y decidió terminar en buenas condiciones su paso por Millonarios, yéndose con 11 goles convertidos en el transcurso de 29 partidos. Ahora Falcao, con 39 años, no ha considerado el retiro y ha sonado bastante en el mercado de fichajes, en especial tras la gira que está haciendo en Europa, en donde ha sido vanagloriado por varios equipos, como Atlético Madrid y Porto, pero el que ha demostrado verdadero interés por ficharlo es Real Murcia.