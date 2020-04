Desde Italia llegaría competencia para Davinson Sánchez en Tottenham

El rendimiento de Diego Godín desde su llegada a Inter de Milán no ha sido el esperado, por eso el entrenador Antonio Conte ya busca alternativas para el club y el futbolista uruguayo interesa a dos de los grandes de la Premier League, siendo Tottenham el que más alternativas tendría de llevarse al experimentado zaguero, quien lucharía por un lugar en la titular del equipo dirigido por Jose Mourinho, quien no ha logrado enderezar el rumbo de la institución.

De tal forma, Godín llegaría para pelearle un lugar al colombiano Davinson Sánchez y al belga Jan Vertonghen, pues, más allá de que se afirme que el europeo interesa a Inter y que se podría realizar un canje, lo cierto es que Mourinho no dejaría que Vertonghen se fuera de la institución y que el sacrificado sería el exAjax y Atlético Nacional, cuestión que dependerá mucho del técnico portugués y de la adaptación del juvenil defensor de la Selección Colombia.

El pico en la carrera de Godín llegó con Atlético de Madrid, sin embargo, durante su primera temporada en el fútbol italiano la situación no resulta tan favorable para un jugador tan experimentado como él, cuyas características sedujeron a la dirigencia 'nerazzurra' pero su rendimiento no ha sido el esperado, la solidez defensiva no ha sido la mayor fortaleza de Inter y el club sabe que debe reforzar esa parte del campo si quiere lograr el éxito europeo y local.

Tottenham quedó eliminado de la Champions League en los octavos de final tras perder sus dos partidos frente a Salzburgo y no mostrar rasgos de ese equipo que estuvo cerca de hacer historia en la temporada 2018/19. De igual manera, la salida de Mauricio Pochettino fue un duro golpe para los jugadores.