Desde Millonarios dejan dardo a Lorenzo por Álvaro Montero: "es el mejor portero del FPC"

Montero es el mejor portero del fútbol colombiano

En la jornada del domingo 1 de junio, después del triunfo 1-0 de Millonarios sobre Santa Fe, el defensor Andrés Llinás respaldó a su compañero Álvaro Montero.

"Tener jugadores en la selección es motivo de orgullo. Acá muchos nos hemos perdido instancias importantes, pero por eso es importante el colectivo, por eso muchas veces decimos que es el equipo el que tiene que estar por encima de los nombres, eso nos pasa a todos los equipos grandes", dijo Llinás.

Seguidamente, el zaguero aseguró que si Álvaro Montero no fue llamado a la Selección Colombia, él debe tomar este momento para hacerse notar y convencer al entrenador nacional.

Adicionalmente, Llinás afirmó que le da tristeza por la Selección que no lo tengan en cuenta, ya que es el mejor portero del fútbol colombiano.

"A Montero si no fue llamado, él tiene que cogerlo como un fuego interno, algo que despierte y que le diga que en la próxima tiene que estar y creo que lo está demostrando. Para mi es el mejor arquero del fútbol colombiano. Me da tristeza por la selección que no cuenten con un arquero como él, pero estoy feliz que esté con nosotros", agregó.