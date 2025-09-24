Desde Paraguay confirman fecha de debut de Jorge Bava con Cerro Porteño

Elvin Kobbs estuvo en entrevista con Guillermo Arango y Yony Gutiérrez en el programa de Antena 2, Planeta Fútbol. Kobbs de entrada afirmó que “Cerro Porteño dio por cerrado, la contratación ya está hecha”. La idea es que pueda viajar inmediatamente después del partido entre Medellín y Santa Fe.

ELVIN KOBBS CONFIRMA LA FECHA DE DEBUT DE JORGE BAVA CON CERRO PORTEÑO

“Jorge Bava es nuevo entrenador de Cerro Porteño”, indicó Elvin Kobbs que dio a conocer que estará ligado hasta finales de 2026. Una noticia que deja frío a Santa Fe y a su afición, dado que nunca se esperaba esto en medio del segundo semestre de la Liga BetPlay y a la espera de la Copa Libertadores de 2026.

A su vez, el periodista detalló cuándo viajará el entrenador campeón de Colombia y en qué partido debutará, “tiene que cumplir su partido con Independiente Santa Fe y mañana (jueves) él va a tomar el vuelo con destino a Asunción, va a desembarcar en horas de la noche y el viernes será la presentación”, señaló Elvin Kobbs.

En ese sentido, todo parece muy rápido. Cerro Porteño confirmó a Jorge Achucarro como entrenador interino después de la rueda de prensa de Eduardo Méndez, presidente de la institución colombiana. Sin embargo, Achucarro no iba a durar tanto y solo iba a estar hasta que se hiciera oficial lo de Jorge Bava que ya lo van dando como confirmado.

Con el viaje programado y la presentación, solo queda confirmar su fecha de debut. Elvin Kobbs sentenció que, “Cerro Porteño va a poner el dinero de la cláusula de rescisión y su debut sería el día sábado contra Sportivo Luqueño por la Liga de Paraguay”. Ya se dio por cerrado el caso entre las partes, según el periodista y todo es inminente en su llegada y en su estreno con el ‘Ciclón’.

EL RETO QUE TENDRÁ JORGE BAVA EN CERRO PORTEÑO

Jorge Bava llegará a un equipo necesitado en el sentido de que no está peleando una copa internacional ya eliminados de la Libertadores y Sudamericana. El uruguayo deberá regresar al club al lugar que se merece a nivel internacional, y, además, seguir luchando por quedarse con el título liguero.

En estos momentos, Jorge Bava llegará a un equipo que está en la segunda casilla de la Liga de Paraguay con la necesidad de descontar puntos frente al Guaraní que lidera el campeonato con 28 unidades. Solo los separan tres unidades.

El uruguayo se irá de Santa Fe como entrenador campeón del primer semestre del 2025 y en un momento clave en el que el club bogotano está peleando por sellar la clasificación para los cuadrangulares. Además, Jorge Bava iba a dirigir al club en la Copa Libertadores de 2026.