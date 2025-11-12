Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 20:23
Desde Turquía aseguran que Durán rechazó la convocatoria
El jugador habría pedido disculpas por haber "rechazado" el llamado.
En medio de las últimas convocatorias de la Selección Colombia, un nombre sigue generando debate, Jhon Jáder Durán. El delantero del Fenerbahçe no ha vuelto a vestir la camiseta tricolor desde junio y su ausencia ha despertado todo tipo de rumores, especialmente luego de que en Turquía se hablara de un supuesto gesto del jugador hacia el técnico Néstor Lorenzo.
La versión que llega desde Turquía
Según el medio deportivo ‘Skorer’, Durán habría tenido la posibilidad de regresar a la Selección para los amistosos de noviembre frente a Nueva Zelanda y Australia, pero decidió no aceptar la convocatoria. De acuerdo con el informe, el atacante se comunicó con Lorenzo para pedir disculpas y explicar los motivos personales y profesionales que lo llevaron a rechazar el llamado.
El reporte asegura que Durán, quien atraviesa un proceso de recuperación de su mejor nivel físico, prefirió quedarse en Turquía para enfocarse en su club, especialmente pensando en el clásico del 1 de diciembre ante Galatasaray, partido que podría definir el rumbo del título en la Superliga turca.
“El jugador estrella, que comenzaba a recuperar su mejor forma, pidió disculpas a la selección colombiana y no se presentó a la concentración para los partidos amistosos. Según se informa, la postura de Durán fue bien recibida por el cuerpo técnico del Fenerbahçe”, señala el medio turco.
Una relación con dudas y sin confirmaciones oficiales
Desde su salida anticipada de una concentración por una molestia en la espalda, hace varios meses, se ha hablado de una relación distante entre Durán y el cuerpo técnico de la Tricolor. Aunque no hay pronunciamientos oficiales por parte de la Federación Colombiana de Fútbol ni del jugador, los rumores sobre una “reconciliación” han tomado fuerza.
Por ahora, lo único claro es que Durán no estará en los últimos partidos del año con Colombia y seguirá concentrado en recuperar su nivel con el Fenerbahçe. Su futuro con la selección dependerá de cómo evolucione su desempeño en Europa y de si Néstor Lorenzo decide abrirle nuevamente las puertas en 2026.
Fuente
Antena 2