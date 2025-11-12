Desde Turquía aseguran que Durán rechazó la convocatoria

La versión que llega desde Turquía

Según el medio deportivo ‘Skorer’, Durán habría tenido la posibilidad de regresar a la Selección para los amistosos de noviembre frente a Nueva Zelanda y Australia, pero decidió no aceptar la convocatoria. De acuerdo con el informe, el atacante se comunicó con Lorenzo para pedir disculpas y explicar los motivos personales y profesionales que lo llevaron a rechazar el llamado.

El reporte asegura que Durán, quien atraviesa un proceso de recuperación de su mejor nivel físico, prefirió quedarse en Turquía para enfocarse en su club, especialmente pensando en el clásico del 1 de diciembre ante Galatasaray, partido que podría definir el rumbo del título en la Superliga turca.

“El jugador estrella, que comenzaba a recuperar su mejor forma, pidió disculpas a la selección colombiana y no se presentó a la concentración para los partidos amistosos. Según se informa, la postura de Durán fue bien recibida por el cuerpo técnico del Fenerbahçe”, señala el medio turco.