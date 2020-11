Desgarrador: Ruggeri y su pena tras la muerte de Maradona

Ruggeri además aprovechó para contar cómo fue su relación con Diego Maradona y los felices momentos que ambos vivieron dentro y fuera de la cancha.

"Yo no hablaba con Diego Maradona el hombre de 60 años, hablaba con el tipo que era mi capitán y que estaba esperando que me dijera 'hay que ganar', me pasaba eso. Como que no logré desprenderme de todo eso que hemos vivido", dijo.