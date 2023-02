Desplante 'mundial' a Cristiano: El 'rechazo' de sus colegas que cuestiona su exitosa carrera

Cristiano Ronaldo vive una de las últimas etapas de su carrera deportiva. En suelo árabe, el líder futbolístico del Al Nassr vive un gran momento en su club y se consolida como la máxima figura de su conjunto.

Vea también: Premios The Best 2023: Mejor técnico, arquero y quién ganó el Puskas

Tras varios años en la élite del fútbol europeo, el portugués ha pasado a disputar la liga árabe después de una etapa complicada en el Manchester United. CR7 eligió el fútbol asiático por la posibilidad de un nuevo proyecto deportivo y la necesidad de un cambio de aire.

Tras varios años como uno de los habituales finalistas o ganadores de los máximos premios a nivel individual, Cristiano quedó por fuera de las principales elecciones para ganar el galardón como mejor jugador del mundo en 2022.

Durante el sistema de elección que hace la FIFA para entregar el Premio 'The Best' al mejor jugador de la temporada, el delantero portugués no recibió votos para quedarse con el trofeo. Situación que no le ocurría desde hace más de 15 años.

Lo sorpresivo fue que ninguno de los periodistas, entrenadores o jugadores capitanes de las selecciones del mundo le diera su voto al 'astro luso'. Un hecho que termina por cuestionar si la elección de Cristiano para irse al fútbol árabe fue la acertada.

Le puede interesar: Otra vez el mejor del mundo: Lionel Messi ganó el trofeo The Best 2022

Con Lionel Messi como ganador del The Best, el argentino igualó la línea de Cristiano como máximos ganadores del premio. Sin embargo, la diferencia se sigue marcando directamente en el Balón de Oro, en donde están 5 contra 3 en cuestión de trofeos.