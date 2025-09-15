Después de las lesiones, llegó el gol: Sinisterra vuelve a sonreír en Brasil

Luis Sinisterra fue uno de los colombianos que se movió en este mercado de fichajes, el extremo llegó a Cruzeiro con la intención de reencontrar su mejor nivel y buscar un cupo en la convocatoria al mundial, cupo que Néstor Lorenzo le ha dado siempre que ha estado sano.

El colombiano de 26 años ha sufrido mucho a lo largo de su carrera por problemas físicos, un jugador con unas condiciones enormes pero que se ha visto frenado por las lesiones.