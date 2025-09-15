Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 20:54
Después de las lesiones, llegó el gol: Sinisterra vuelve a sonreír en Brasil
Luis Sinisterra se reportó con gol en Brasil en la sufrida remontada de Cruzeiro.
Luis Sinisterra fue uno de los colombianos que se movió en este mercado de fichajes, el extremo llegó a Cruzeiro con la intención de reencontrar su mejor nivel y buscar un cupo en la convocatoria al mundial, cupo que Néstor Lorenzo le ha dado siempre que ha estado sano.
El colombiano de 26 años ha sufrido mucho a lo largo de su carrera por problemas físicos, un jugador con unas condiciones enormes pero que se ha visto frenado por las lesiones.
Llegó su primer gol en Brasil
El colombiano surgido del Once Caldas tuvo un gran recorrido en Europa antes de llegar a Brasil, Sinisterra jugó en Feyenoord, Leeds, Bournemouth para en este mismo mercado llegar a Cruzeiro, equipo brasileño que está en la pelea por el brasileirao.
El colombiano entró y a los pocos minutos metió lo que sería el 1-1 parcial en lo que terminaría como una agónica remontada de Cruzeiro que lo deja a solo 3 puntos de Flamengo. El colombiano empujó una pelota después de un remate al palo de Gabigol, pero en los minutos que jugó se mostró participativo y picante cuando le tocaba regatear.
O primeiro gol do Sinisterra pelo Cruzeiro!! Só teve o trabalho de mandar para o gol depois de grande jogada do MP! 🦊⚽️— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) September 16, 2025
VAMOS, SINIS!! 💙
🎥 SporTV pic.twitter.com/GNO8EI1mBu
Sinisterra quiere ir al mundial
El extremo surgido en Manizales sueña con jugar el mundial con la selección Colombia, desde que asumió Néstor Lorenzo ha sido uno de los favoritos del entrenador que siempre que las lesiones se lo han permitido ha sido tenido en cuenta en la convocatoria.
Con su regreso al futbol sudamericano, más específicamente a la mejor liga de Sudamérica, el extremo busca reencontrar su mejor nivel y alcanzar la plenitud física que le permita llegar a esa tan ansiada copa del mundo.
Fuente
Antena 2