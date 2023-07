Destapan el equipo al que iba ir Cuadrado; Inter no era la primera opción

Juan Guillermo Cuadrado salió de la Juventus y cuando parecía que su futuro estaba en el limbo, rápidamente se dio a conocer que el Inter de Milán apostó sus cartas y recibió al jugador colombiano para la temporada 2023-24.

Así las cosas, el nacido en Necoclí se integró rápidamente a este equipo y en menos de una semana debutó, pero en las últimas horas dieron a conocer que este club nunca fue la primera opción para el futbolista.

Dicha revelación la hizo Claudio Lotito, presidente de Lazio, quien confirmó que Cuadrado fue ofrecido a su equipo.

“Veo el aspecto técnico, me importa un carajo el nombre. Si voy detrás de los nombres me llevo (Giovanni) Lo Celso o (Leandro) Paredes y los traigo aquí. Cuadrado quería venir a nosotros, (Leonardo) Bonucci lo mismo, ¿a dónde fueron? Cuadrado se fue al Inter. Tres jugadores que analizamos luego se fueron a Milán (Lotus-Cheek, Reijnders y Okafor). Hay decisiones que deben tomarse, luego yo también me atengo a las decisiones de los demás”, fue lo que dijo específicamente el dirigente.

Así las cosas, parece que por más que Juan Guillermo recibió ofertas de lugares como Turquía, quería seguir manteniéndose en la élite y por eso buscaba seguir con su carrera en la Serie A.

Ahora solo queda esperar que Inter, la segunda opción de colombiano, sea una buena posibilidad para que Cuadrado brille, pues su aterrizaje no le cayó muy bien a los hinchas de este equipo.