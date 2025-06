Destaparon el plan de Millonarios con Juan José Ramírez: hay 3 equipos de por medio

Uno de los jugadores que más extraña Millonarios en este primer semestre del 2025 es, sin duda, Juan José Ramírez, quien está actualmente en condición de préstamo en el Real Cartagena y tendría vínculo con este equipo hasta final de año.

Y aunque se sabe que ese fue el acuerdo entre los 'embajadores' y el equipo de la B, desde ya se habla de la posibilidad de que Ramírez vuelva al club bogotano a mitad de año para unirse al equipo de David González.

Pero las cosas no son tan fáciles como parecen, al menos así lo dio a conocer el periodista Julián Capera en las últimas horas cuando relató en su cuenta personal de YouTube lo que pasa con este jugador.

"Técnicamente, no es posible que vuelva a Millonarios para el segundo semestre del 2025 porque no hay opción de repesca. Alguien me explicaba que la opción de repesca existe siempre y cuando el préstamo haya sido sin costo y aquí Real Cartagena pagó un valor alto para tener en préstamo al jugador", fue lo que dijo el Capera.

Después, continuó afirmando que los planes de que esté en Cartagena puede cambiar en caso de que otro club intervenga: "Hay dos equipos de la A que están interesados en él para llevarlo en préstamo porque Millonarios no lo va a vender a otro equipo de primera división. Y en ese caso lo que se puede hacer es convencer a Millonarios de que lo preste a otro equipo de primera, interrumpir el préstamo y compensar económicamente el Real Cartagena".