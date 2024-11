Di Maria no olvida a Colombia tras la Copa América: "vi que estaba llorando"

Argentina volvió a coronarse campeona de la Copa América tras vencer a Colombia en la final del torneo más antiguo a nivel de selecciones.

Dicho partido tuvo como protagonista a Ángel Di Maria, pues el histórico jugador se retiraba de la tres veces campeona del mundo.

Ahora, en medio de una entrevista con Juan Pablo Varsky, el mismo Di Maria dio a conocer detalles sobre dicha final en la que Argentina se impuso tras la salida de Lionel Messi del campo de juego por lesión.

"En la primera vez que se golpea había sido en el tobillo, le pregunte ahí y me dijo que se había doblado solo, pero que le dolía un montón. Lo único que quieres es que Leo este dentro de la cancha y entonces como él siguió ya está, se terminó. A la jugada siguiente se vuelve a doblar otra vez, me acercó ahí y lo vi que estaba medio llorando, que hacía señas y me di cuenta de que se había lesionado. Ahí es cuando se empiezan a apagar las luces porque hay que empezar a ver qué hacemos, para dónde salimos, de qué manera revertimos no tener a Leo en la cancha", comentó el juugador con pasado en Rosario Central, Real Madrid, Manchester United, entre otros.

Además, el Fideo reveló un dato que poco se conocía, pues Lionel Scaloni tenía planeado sacar al jugador en el remate del partido por su condición física, pero a la final mantuvo al atacante hasta el pitido final del compromiso.

"La jugada del gol fue increíble. Primero porque hay algo detrás también que nunca se supo que fue en la final del Mundial cuando me saca Leo (Scaloni) y me dice que unos cinco minutos más o algo así y que salía porque iba a entrar (Kingsley) Coman, que nos iban a atacar mucho y que iba a meter alguien ahí para reforzar un poco. Entonces, le dije bueno sin pensar en qué podía pasar después o cómo estaba jugando o cómo iban las cosas. En esta Copa América cuando termina el segundo tiempo me llama cuando termina de hablar y me dice que unos minutos y te sacó porque vio que estaba todo acalambrado y no podía más. En ese instante le dije: ‘No me saques, no me saques’. No sé porque me salió en ese momento que no me sacara y no me sacó. Terminamos haciendo el gol y me termine yendo ovacionado".