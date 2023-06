Di María tendría un nuevo destino tras dejar Juventus: se reencontraría con dos ex Real Madrid

El mercado de fichajes en Europa ya tuvo sus primeros movimientos. En el caso de la Juventus, hizo oficial recientemente la salida de Ángel Di María, quien llegó a la 'Vecchia Signora' luego de quedar libre del París Saint-Germain la temporada anterior.

El jugador, campeón con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, se despidió de la escuadra de Turín con una publicación que compartió en sus redes sociales: "Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte", expresó.