Diana Celis se despide de Santa Fe; este será su nuevo equipo para jugar Libertadores

Se mueve el fútbol femenino y para esta oportunidad, la atacante Diana Celis emitió un comunicado a través de las redes sociales en el que confirmó su salida de Independiente Santa Fe, equipo con el que pudo quedar campeona de la liga y subcampeona de la Copa Libertadores.

"Mi casa, Independiente Santa Fe donde fui realmente feliz por el tiempo que estuve, hoy me despido con tristeza pero también agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar en unos de los clubes más grandes de Colombia. Soy y siempre seré leona de corazón, el rojo y blanco colores que amo y que representé con mucho honor, lealtad, respeto y alegría" empezó diciendo la jugadora que compartió fotos de los momentos más emocionantes que tuvo con el club.

Continúo diciendo que vivió "momentos únicos que nunca olvidaré, crecí no sólo como persona si no también como deportista, me hice en este club, aprendí demasiadas cosas, conocí personas maravillosas. Espero algún día volver a casa" y agradeció a "Diego Perdomo, Eduardo Méndez, Víctor Cuervo, directivos, cuerpo técnico, cuerpo médico, compañeras y sobre todo gracias a la hinchada que siempre me respaldo y estuvo acompañándome en estos 4 años, lograron sacar una sonrisa y hacerme sentir en casa".

Tras esta despedida, se pudo conocer por varios periodistas en redes sociales, que la próxima parada de la jugadora será Chile, el país que le abrió las puertas a las futbolistas colombianas, aun más los equipos que disputarán la Copa Libertadores de este año que inicia el próximo 13 de octubre.

A espera de confirmación, el equipo en el que aterrizará Celis será Santiago Morning, club en el que también está la colombiana Katherine Tapia y es uno de los rivales del América de Cali en la fase de grupos.