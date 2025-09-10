Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 15:04
Dibu Martínez culpó a un colombiano por baja de Argentina para el debut en el Mundial
El arquero argentino no se guardó nada tras la derrota contra Ecuador en el cierre de la Eliminatoria.
Emiliano “Dibu” Martínez rompió el silencio con duras críticas hacia el árbitro colombiano Wilmar Roldán. El arquero de la Selección Argentina no escondió su disgusto por las decisiones tomadas durante el compromiso ante Ecuador, que terminó con derrota para la albiceleste en Guayaquil.
Lea también: Revolcón en el ranking FIFA; Colombia asciende y Argentina pierde el primer puesto
Para el arquero fue claro que el árbitro influyó de manera radical en el juego: “Fue un partido duro, yo creo que el empate estaba bien, el árbitro no sé lo que cobró. Fue una disputa normal, pero bueno, para ganarnos tienen que hacerlo así”, expresó el arquero campeón del mundo, visiblemente molesto. La frase “no sé lo que cobró” resonó con fuerza en redes sociales y medios internacionales, alimentando la controversia en torno al arbitraje de Roldán.
En otras noticias
¿COLOMBIA O BRASIL? ¿QUIÉN ES MÁS FAVORITO PARA EL MUNDIAL?
Argentina cuestionó el arbitraje de Roldán ante Ecuador
Lautaro Martínez, referente ofensivo del combinado argentino, también cuestionó el manejo del encuentro por parte del colegiado colombiano. El delantero aseguró que “repartió amarillas, amenazaba todo el tiempo con lo del Mundial… no se comportó bien”. Aunque reconoció la trayectoria de Roldán, subrayó que en esa jornada “no estuvo a la altura” de un choque tan importante.
Los momentos más álgidos del enfrentamiento llegaron con dos jugadas puntuales: la expulsión tempranera de Nicolás Otamendi por derribar a un rival siendo último hombre y el penal señalado contra Argentina por un codazo de Tagliafico sobre Ángelo Preciado en el área. Ambas determinaciones, revisadas mediante VAR, alteraron el desarrollo del compromiso y fueron el origen del enojo albiceleste.
Pese a su reclamo, “Dibu” Martínez no dejó de reconocer el mérito del adversario. Con tono menos exaltado, elogió el planteamiento de los ecuatorianos: “Defienden bien, están bien organizados, tienen buenos jóvenes, con buenas piernas”. Así, el arquero dejó claro que la molestia no era contra el rival, sino contra el manejo del árbitro en momentos decisivos.
El resultado, un 0-1 en favor de Ecuador, no afectó la clasificación de Argentina al Mundial 2026, ya asegurada varios partidos atrás. Sin embargo, supuso un impulso anímico para la tricolor, que cerró su participación con victoria y el tanto de Enner Valencia desde los once metros, consecuencia del penal pitado por Roldán.
Al finalizar la jornada, el guardameta argentino resumió su sentir: “Quedamos con una sensación amarga, pero estoy orgulloso por el balance general”. Ahora, Argentina ya piensa en sus próximos juegos y con la idea de saber quién será el remplazo de Otamendí en el debut mundialista.
🗣️ "PARA GANARNOS, NOS TIENEN QUE GANAR ASÍ"— TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2025
La opinión de Dibu Martínez sobre el arbitraje ante #Ecuador. pic.twitter.com/jcjrWvpHWe
Fuente
Antena 2