Dibu Martínez culpó a un colombiano por baja de Argentina para el debut en el Mundial

Argentina cuestionó el arbitraje de Roldán ante Ecuador

Lautaro Martínez, referente ofensivo del combinado argentino, también cuestionó el manejo del encuentro por parte del colegiado colombiano. El delantero aseguró que “repartió amarillas, amenazaba todo el tiempo con lo del Mundial… no se comportó bien”. Aunque reconoció la trayectoria de Roldán, subrayó que en esa jornada “no estuvo a la altura” de un choque tan importante.

Los momentos más álgidos del enfrentamiento llegaron con dos jugadas puntuales: la expulsión tempranera de Nicolás Otamendi por derribar a un rival siendo último hombre y el penal señalado contra Argentina por un codazo de Tagliafico sobre Ángelo Preciado en el área. Ambas determinaciones, revisadas mediante VAR, alteraron el desarrollo del compromiso y fueron el origen del enojo albiceleste.

Pese a su reclamo, “Dibu” Martínez no dejó de reconocer el mérito del adversario. Con tono menos exaltado, elogió el planteamiento de los ecuatorianos: “Defienden bien, están bien organizados, tienen buenos jóvenes, con buenas piernas”. Así, el arquero dejó claro que la molestia no era contra el rival, sino contra el manejo del árbitro en momentos decisivos.

El resultado, un 0-1 en favor de Ecuador, no afectó la clasificación de Argentina al Mundial 2026, ya asegurada varios partidos atrás. Sin embargo, supuso un impulso anímico para la tricolor, que cerró su participación con victoria y el tanto de Enner Valencia desde los once metros, consecuencia del penal pitado por Roldán.

Al finalizar la jornada, el guardameta argentino resumió su sentir: “Quedamos con una sensación amarga, pero estoy orgulloso por el balance general”. Ahora, Argentina ya piensa en sus próximos juegos y con la idea de saber quién será el remplazo de Otamendí en el debut mundialista.