Dibu Martínez eligió al mejor jugador de la final del Mundial; ni él ni Messi: "Nos dio el título"

La Selección Argentina no para de festejar el título de la Copa del Mundo Qatar 2022, pues los dirigidos por Lionel Scaloni supieron sobreponerse luego de la caída ante Arabia Saudita (primera fecha) y firmaron una actuación casi perfecta de ahí en adelante.

Asimismo, se evidenció que una de las claves del éxito de la Albiceleste fue la unión de grupo, más allá del buen momento de la mayoría de los integrantes del plantel, en donde se destacaron las actuaciones de Lionel Messi y Damián Emiliano 'Dibu' Martínez.

Y justamente el arquero de la Albiceleste y de Aston Villa sostuvo un diálogo en ESPN, en donde habló sobre el que -desde su perspectiva- fue le mejor jugador de Argentina en Qatar 2022. Y curiosamente, no es él ni Lionel Messi quien tiene el rótulo de gran figura.

"'Angelito' Di María no había jugado ni cuartos ni semis y en la final fue nuestro mejor jugador", dijo tajantemente el 'Dibu' Martínez, quien reforzó su premisa comentando: "Necesitás gente que se destaque en momentos clave. Cuando salió, lo aplaudí internamente, porque creo que nos dio la final del mundo".

Sin embargo, el portero de 30 años rescató que "muchos jugadores individualmente estuvieron a la altura, colectivamente también", y le dio un mérito importante a los "chicos que jugaban su primer Mundial, incluyéndome, supimos sacar la presión a un lado y disfrutar".

Asimismo, no pasó por alto la presencia de Lionel Messi y lo que representa para el seleccionado argentino, pues "obviamente el '10' nos ayudó en cada partido". Y habló sobre un comentario en tono de broma que le hizo, pues "le dije 'pará de ganar el Man Of The Match todos los partidos, dejá algo para los pobres' (risas)".

Cabe recordar que 'Dibu' Martínez no solo fue clave en el título de la Copa del Mundo, sino que fue importantísimo en la Copa América y la Finalissima; en las dos primeras, atajó penales durante las fase previas a la final.

