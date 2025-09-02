Dibu Martínez recibe mala noticia en la eliminatoria: fichaje caído

El Manchester United completó el fichaje del portero belga Senne Lammens, procedente del Royal Antwerp, en un movimiento estratégico con visión de futuro. La operación se cerró por alrededor de £18–18,2 millones, más complementos, y el jugador firmó un contrato de cinco años que lo vincula al club hasta junio de 2030.

Sin embargo, esta noticia no es del agrado de todos, ya que también terminó perjudicando de gran manera a uno de los mejores guardametas que ha habido en los últimos años, Emiliano 'Dibu' Martínez, quien había tenido acercamientos con los 'reds', pero al final le terminaron cerrando la puerta por inclinarse a fichar a una joven figura.

Dibu Martínez fue cambiado por un portero de tan solo 23 años

Con tan solo 23 años, Lammens llega a Old Trafford avalado por su solidez en la portería del Antwerp, donde se convirtió en figura indiscutible. Durante la temporada 2024–25, acumuló más de una decena de porterías a cero y recibió elogios por su capacidad para detener penaltis, reflejos y control del área.

El United enfrentaba graves problemas con sus guardametas actuales, André Onana y Altay Bayındır, cuyas actuaciones no estaban convenciendo, especialmente tras errores clave en las primeras fechas de temporada que han puesto al equipo muy cerca de la zona del descenso, por lo que se quería un guardameta de amplia que pudiera darle seguridad a la zona defensiva y se pensó en el campeón del mundo, Emiliano Martínez.