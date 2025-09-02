Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 10:47
Dibu Martínez recibe mala noticia en la eliminatoria: fichaje caído
A Dibu Martínez le cerraron la puerta en Inglaterra y recibió la mala noticia en medio de la eliminatoria con Argentina.
El Manchester United completó el fichaje del portero belga Senne Lammens, procedente del Royal Antwerp, en un movimiento estratégico con visión de futuro. La operación se cerró por alrededor de £18–18,2 millones, más complementos, y el jugador firmó un contrato de cinco años que lo vincula al club hasta junio de 2030.
Sin embargo, esta noticia no es del agrado de todos, ya que también terminó perjudicando de gran manera a uno de los mejores guardametas que ha habido en los últimos años, Emiliano 'Dibu' Martínez, quien había tenido acercamientos con los 'reds', pero al final le terminaron cerrando la puerta por inclinarse a fichar a una joven figura.
Dibu Martínez fue cambiado por un portero de tan solo 23 años
Con tan solo 23 años, Lammens llega a Old Trafford avalado por su solidez en la portería del Antwerp, donde se convirtió en figura indiscutible. Durante la temporada 2024–25, acumuló más de una decena de porterías a cero y recibió elogios por su capacidad para detener penaltis, reflejos y control del área.
El United enfrentaba graves problemas con sus guardametas actuales, André Onana y Altay Bayındır, cuyas actuaciones no estaban convenciendo, especialmente tras errores clave en las primeras fechas de temporada que han puesto al equipo muy cerca de la zona del descenso, por lo que se quería un guardameta de amplia que pudiera darle seguridad a la zona defensiva y se pensó en el campeón del mundo, Emiliano Martínez.
Lamentablemente para el portero argentino, el Aston Villa pedía una suma bastante superior a la que costaba Senne Lammens. Mientras que el belga llegó por unas £18–18,2 millones, el fichaje de Martínez implicaba negociar por una cifra más alta, cercana a los £30–35 millones, además de un salario mayor por su experiencia y estatus internacional. Además, Martínez tiene 33 años, por lo que el United lo veía como una solución a corto plazo. En cambio, Lammens, con 23 años, representa una apuesta de futuro que puede consolidarse por muchos años en Old Trafford, convirtiéndose en el guardameta titular del proyecto a largo plazo.
A warm United welcome to our new goalkeeper: Senne Lammens! 🧤🇧🇪— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2025
¿Cuándo serán los partidos del Dibu con Argentina en la eliminatoria?
La Selección Argentina afrontará sus últimos compromisos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con dos partidos clave en septiembre. El primero será el jueves 4 de septiembre de 2025, cuando recibirá a Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en lo que podría ser la despedida de Lionel Messi en eliminatorias jugando como local. Posteriormente, el equipo de Lionel Scaloni viajará a Quito para enfrentar a Ecuador el martes 9 de septiembre de 2025, cerrando así su participación en el clasificatorio sudamericano, ya con el cupo asegurado para la cita mundialista.
Antena 2