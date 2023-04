'Dibu' Martínez reveló su secreto para tapar los penales: ¿Messi le ayudó en algo?

Un jugador que ha sido clave en los más recientes éxitos de la Selección Argentina es Emiliano 'Dibu' Martínez. El arquero fue fundamental en los lanzamientos de penales para llevar a la albiceleste a ganar la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, la pericia no es lo único con lo que cuenta el argentino para atajar los penales, pues para ello contó con la ayuda de Lionel Messi, quien le dio consejos para que se convierta en toda una sensación en estos lanzamientos.

En una entrevista para Behind The Game, el 'Dibu' reveló su secreto para ser efectivo en los penaltis: "Le pregunté a Messi y me dijo: 'Cuando te movés así por todos lados, no les gusta' Nunca lo había hecho hasta entonces. Nunca lo practiqué y simplemente surgió en el momento", confesó.

Increíblemente, esta fórmula le funcionó en la recordada definición por penales ante Colombia en las semifinales de la Copa América, donde detuvo los penales de Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona.

Por otra parte, Messi le comentó al hoy arquero del Aston Villa que los lanzadores siempre buscan un lugar al momento de cobrar su penal, por lo que le aconsejó: "Si te movés, creás caos y vemos diferentes puntos".

Más adelante, el 'Dibu' demostró su capacidad atajando penales en las llaves ante Países Bajos y Francia en el Mundial. En ellas, realizó paradas importantes que labraron el camino de Argentina rumbo a su tercera Copa del Mundo en suelo catarí.

Ahora, el arquero busca pelear con el Aston Villa un cupo para disputar la próxima Champions League de la mano del técnico español Unai Emery.

