‘Dibu’ saldría de la Premier, pero jugaría Champions con dos colombianos

Aston Villa cerró la temporada en la sexta casilla de la Premier League asegurando su presencia en la UEFA Europa League para el 2025/26. Ese será el máximo objetivo de los dirigidos por Unai Emery a la espera de definir el futuro de Emiliano el ‘Dibu’ Martínez que dejó en duda su continuidad

Durante el último partido disputado en el Villa Park, Emiliano Martínez no pudo contener la emoción y dejó entrever que este podía ser el adiós a la afición que lo acogió desde la temporada 202/21. Tras cinco años dentro de la institución de Birmingham el marplatense cambiaría de club.

Para el guardameta, la prioridad parece seguir estando ligado con la Premier League, y, de hecho, espera una oferta del Manchester United que puede ser un salto de calidad en uno de los clubes más grandes del mundo, pero que no atraviesa su mejor momento. De hecho, de jugar la Europa League con el Aston Villa, pasaría a un elenco que no disputará ninguna competencia europea.

La temporada del Manchester United fue muy pobre y la única chance de decir presente en la Champions era por medio del título de la Europa League. Perdieron la final y dilapidaron esa chance de jugar una competencia europea. Con esto, Emiliano Martínez podría jugar la Liga de Campeones, pero no en la Premier League.

EL ‘DIBU’ TIENE UNA OFERTA ATRACTIVA Y SERÍA COMPAÑERO DE DOS COLOMBIANOS

Con las dudas en su futuro, Emiliano Martínez cuenta con una oferta que suena muy atrayente, dado que le ofrecen participación en la UEFA Champions League, se encontrará con un compatriota referente del equipo y será indiscutible titular. Se trata nada más ni nada menos que del Galatasaray de Turquía que sufrió la baja sensible de Fernando Muslera.

En el elenco otomano se encontraría con un arco en soledad que custodiaría semana tras semana para tener regularidad deseada para el Mundial, disputaría la Liga de Campeones de Europa y compartiría vestuario con Mauro Icardi, referente argentino de la institución.

Como si fuera poco, se verá las caras con Dávinson Sánchez y con Carlos Cuesta. La historia de Emiliano Martínez con Colombia siempre ha sido picante y compartir con los dos referentes de la Selección Colombia en la zaga defensiva puede ser un gran examen para el polémico arquero.

Galatasaray puede ser un buen lugar para el ‘Dibu’ por las oportunidades que le daría jugar en la Champions, pero, lo único es que su prioridad es seguir en la Premier League y espera por el Manchester United que no participará en torneos europeos.

LA HISTORIA DE EMILIANO MARTÍNEZ CON COLOMBIA

En uno de los partidos de Eliminatorias en 2021, Yerry Mina chocó con Emiliano Martínez, lo que significó una dura lesión para el argentino. A partir de ese momento, inició el raye con los representantes colombianos. Luego vino el desquite en la Copa América en la cual, provocó al mismo Mina, a Dávinson Sánchez, Miguel Borja, entre otros en los lanzamientos desde el punto penal.

Justo en ese momento, el odio de los colombianos hacia él se hizo más notorio. De hecho, el marplatense en una entrevista con France Football habló sobre el episodio vivido con un camarógrafo cafetero y sentenció que, “los hinchas colombianos me insultaron durante todo el partido. Les habíamos ganado dos veces, así que es normal que no les caiga bien. Yo felicitaba a cada uno de los jugadores y el cámara colombiano me seguía riéndose de mí. No lo emitieron por televisión. Entiendo que esté trabajando, pero también tiene que respetarme”.

El arquero argentino vive los partidos con Colombia de una manera diferente y ahora podría toparse con los dos zagueros de la Selección cafetera en el Galatasaray. Solo Emiliano Martínez tendrá en sus manos la decisión si firmar con el equipo turco o tomar al Manchester United sin competencias europeas.