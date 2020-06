Didier Luna se defiende: "Mi vida es una tortura, pero para las verdades el tiempo"

Tras ser acusado por acoso sexual y sentenciado a una pena de 28 meses de prisión, el técnico Didier Luna se dispone a apelar la decisión de la justicia y asegura que está buscando la verdad, pues tiene su conciencia tranquila. Con base en ello, el estratega, quien pasó por la Selcción Colombia femenina, habló con el programa 'Fanáticos de Verde, Azul y Rojo' de Antena 2, buscando dar su testimonio de lo ocurrido.

"Yo quiero buscar verdades, poder mostrar mis capacidades y mi situación. Yo si me he visto afectado en todo, mi vida hace más de 18 o 20 meses es una tortura. A causa de estas injurias y calumnias no he podido encontrar trabajo y, aunque me he sentido respaldado por mucha gente, son tres o cuatro personas las que han hecho de mi imagen algo desastrozo y bueno, para las verdades, el tiempo".

Sobre la pena que recayó sobre él, señala: "El delito de injuria verbal es excarcelable, mis abogados ya hicieron la respectiva apelación y el juez vuelve y mira la situación y analizan en el tiempo cuál va a ser mi sanción. Tácitamente, tengo que ser concreto y preciso. Yo nunca me he visto involucrado en nada, ustedes son testigos de mi transparencia, llevo 18 años involucrado en el fútbol femenino y por cosas de este tipo termino involucrado en cosas que no sé. Así que termino involucrado, por exigente, en esta situación".

Luego refiriéndose al acuerdo realizado con la fiscalía, pues la denuncia por acoso sexual no tuvo pruebas y el delito por el que fue condenado fue el de injuria, sentencia: "Los anteriores delitos, uno tiene que tratar de borrar eso, porque esa imagen es terrible. Yo acepto las cosas que yo he cometido, pero tengo que llegar a zafarme de esta situación, nunca me había visto sometido a esto, por eso mis abogados tomaron el camino más sencillo para esto, asumir una denuncia por injuria, pero no lo demás, así que seguimos luchando; esto es una lucha constante".

Posteriormente asegura que no sabe el motivo real del origen de la denuncia: "El origen de esta situación no lo tengo concreto. Me utilizaron como chivo expiatorio, no sé si las envidias por la posición que yo tenía en la Selección Colombia. Yo creo que la verdad se tiene que sber porque en el fútbol todo se sabe. En la Selección Colombia, donde estuve, se trabajaron 24 horas, pero mi conciencia y mi trabajo profesional puede estar tranquilo, como pueden dar testimonio todas las señoritas que trabajaron conmigo. Si yo supiera que a la masajista la utilizaron me iría con todo, supiera que esa es la clave, iría por todo a la parte legal. He aguantado estos 18 meses como nadie se lo imagina y ojalá esto se clarifique muy pronto".

Repecto a lo que viene, Luna asegura: "Tenemos cinco días hábiles para apelar tras la resolución del señor juez y mis abogados, esta tarde o mañana, estarán presentando esta apelación".

Y sobre los problemas en el fútbol femenino, analiza: "Para mí el fútbol femenino colombiano necesita de muchos verdaderos proyectos, yo conozco el fútbol femenino desde hace mucho tiempo. Se cumplen campeonatos desde hace casi 30 años y falta organización, faltan personas que se pongan las camiseta y que sean verdaderos dolientes del fútbol femenino para dar esa evolución. Los requisitos que busca Fifa se pueden manejar, pero creo que esa plata que se va a invertir en un Mundial debería invertirse en potenciar el fútbol femenino en todas las regiones del país. Tenemos el voto de conmebol y de toda Suramerica, por lo que podríamos terminar haciendo el torneo femenino acá en Colombia"

Así que sobre su presente, puntualiza: "Con esta pandemia es muy difícil tener la oportunidad de trabajar, yo me he seguido preparando y he tenido la oportunidad de hacer muchos cursos. Son siete personas las que han informado como no deben a la gente y me he visto afectado en todos los ámbitos de mi vida, yo he sido pionero del fútbol femenino y lo que quiero es que se haga justicia, que se sepa la verdad y creo que, por mi situaicón profesioal, se debe conocer".