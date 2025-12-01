Diego Arias lanzó mensaje de confianza en Nacional tras la derrota ante Junior

Posteriormente, fue Stiven 'Titi' Rodríguez quien apareció para poner en el tiempo de descuento el 2-1 para el onceno tiburón. El delantero repitió su sana costumbre de aparecer para rescatar al cuadro de la arenosa y poner en modo carnaval a la capital del Atlántico.

Tras el partido, Diego Arias, técnico del cuadro paisa habló sobre las sensaciones después de la derrota: "Estamos enfrentando a Junior, que era natural que iba a presionar con más hombres, nos costó sostenerlo por diferentes razones".

Seguido a ello, el entrenador habló de lo que viene en el clásico ante Medellín: "La estrategia a seguir es que el próximo jueves tenemos un clásico en casa y vamos a intentar ganarlo, mientras tengamos posibilidades, así dependamos de otros resultados, todo lo que dependa de nosotros lo vamos a hacer para poder llegar hasta el último de estos cuadrangulares con las chances de poder clasificar".

Finalmente, el entrenador reconoció que pese al esfuerzo, la victoria se escapó por detalles: "Hay momentos que pudimos administrarlos mejor, valoro el esfuerzo de los jugadores, valoro que en esta cancha vinimos a desarrollar el fútbol, hoy infortunadamente por algunos detalles se nos escapa, y duele, hay que aprender, tenemos una final importante para nosotros el jueves"