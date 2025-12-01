Diego Arias lanzó mensaje de confianza en Nacional tras la derrota ante Junior

Actualizado:
Diego Arias lanzó mensaje de peso en Nacional tras derrota ante Junior
Nacional sumó una derrota complicada y depende de otros resultados para clasificar a la final.
Atlético Nacional sufrió un duro golpe este domingo el primer partido de la jornada 4 del Cuadrangular A. El cuadro verdolaga vivió una derrota en un partido que arrancó ganando sobre el final del primer tiempo y que lo ponía bastante encaminado para liderar la tabla de posiciones.
Nacional fue el primero en darle la sorpresa al Junior, el elenco verdolaga se adelantó con un gol de Dairon Asprilla y todo parecía inclinado para la victoria visitante. Sin embargo, el encargado de poner la paridad fue Joel Canchimbo. El joven atacante que brilló en la Selección Colombia Sub 20 resolvió una gran jugada en ataque para poner el 1-1 en un Metropolitano a reventar por el público local.
Posteriormente, fue Stiven 'Titi' Rodríguez quien apareció para poner en el tiempo de descuento el 2-1 para el onceno tiburón. El delantero repitió su sana costumbre de aparecer para rescatar al cuadro de la arenosa y poner en modo carnaval a la capital del Atlántico.
Tras el partido, Diego Arias, técnico del cuadro paisa habló sobre las sensaciones después de la derrota: "Estamos enfrentando a Junior, que era natural que iba a presionar con más hombres, nos costó sostenerlo por diferentes razones".
Seguido a ello, el entrenador habló de lo que viene en el clásico ante Medellín: "La estrategia a seguir es que el próximo jueves tenemos un clásico en casa y vamos a intentar ganarlo, mientras tengamos posibilidades, así dependamos de otros resultados, todo lo que dependa de nosotros lo vamos a hacer para poder llegar hasta el último de estos cuadrangulares con las chances de poder clasificar".
Finalmente, el entrenador reconoció que pese al esfuerzo, la victoria se escapó por detalles: "Hay momentos que pudimos administrarlos mejor, valoro el esfuerzo de los jugadores, valoro que en esta cancha vinimos a desarrollar el fútbol, hoy infortunadamente por algunos detalles se nos escapa, y duele, hay que aprender, tenemos una final importante para nosotros el jueves"
Tras la derrota ante Junior, Nacional espera por el partido de este lunes entre América y Medellín. Allí, se podrían definir las opciones de escarlatas y poderosos de cara a las últimas dos jornadas de los cuadrangulares.
El calendario para el equipo paisa lo cruzará el próximo jueves en condición de local ante Independiente Medellín. Mientras que para el cierre, los verdes visitarán al América en Cali. El onceno de Diego Arias depende de un tropiezo del Junior para seguir con chances de jugar la final.
