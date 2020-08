Diego Chará: "Si se da la oportunidad, volvería feliz a jugar en Colombia"

Diego Chará se coronó campeón de la MLS y vivió una experiencia particular en un evento que finalizó bajo una "burbuja" que se generó en Orlando. En ese sentido, el futbolista narró lo vivido a 'Los Dueños del Balón' de Antena 2: "Fue algo nuevo para cada uno. Nunca habíamos vivido algo así, pero la MLS hizo un esfuerzo bastante grande para armar el torneo y traer de nuevo la competencia. A la final llegaron los dos equipos más consistentes en su juego, la MLS ha ido mejorando su nivel, pero, en este torneo en particular, llegaron los equipos más consistentes".

Luego prosiguió: "Los protocolos que se tuvieron fueron altos, en el autobus donde nos transportábamos ningún jugador iba con compañero, lo mismo en las habitaciones donde se quedaba cada jugador. Las pruebas del virus fueron casi diarias y todo esto llevó a que no hubieran contagios durante el torneo. El regreso se veía lejano, cada semana era mayor el número de contagiados, pero la liga hizo un esfuerzo grande y creo que lo hecho fue exitoso".

Sobre la forma en la que regresaron los jugadores a la competencia, afirmó: "En los primeros partidos se vio la falta de fútbol, pues fueron casi cuatro meses desde que jugamos el último partido, además en Orlando las condiciones no eran sencillas, había humedad y calor. Después de la primera parte los equipos se adaptaron, pero en la parte física fue complicado porque algunos equipos se fueron quedando".

De su futuro y continuidad en la MLS, remarcó: "Esta es mi novena temporada, completo nueve años en el equipo y me queda uno de contrato. Estoy muy contento por lo que se ha conseguido y espero que me pueda quedar por mucho tiempo más. Es difícil la concentración porque hay que aprender a estar lejos de la familia y más por la forma en la que se manejan las concentraciones, nosotros estábamos prácticamente en una habitación y no podíamos hacer demasiado".

Y concluyó refiriéndose a la posibilidad de regresar al país: "Complicado volver a Colombia, para nada, es mi país, amo mi país, en Colombia está toda mi familia, si se da la posibilidad de volver a jugar, lo haría con toda ilusión. Cuando se pasa tanto tiempo en un lugar y vas de vacaciones a Colombia, los niños extrañan muchas veces, pero no porque no les guste el país, sino porque extrañan sus cosas, que es algo difícil de evitar".