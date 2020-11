Diego Chará, único colombiano en el equipo ideal de la temporada 2020 en la MLS

La Major League Soccer está en su recta final después de terminar la temporada regular y conocerse los ocho equipos que clasificaron a la postemporada para definir al campeón del 2020.

A pesar que resta disputar las rondas finales del certamen, la organización de la MLS dio a conocer el equipo ideal del campeonato del 2020 en el cual hace presencia un jugador colombiano.

Se trata del experimentado mediocampista de 34 años Diego Chará, quien con los Portland Timbers, ha brillado durante rodo el campeonato al ocupar la tercera posición de la Conferencia Oeste y aún tener posibilidades de jugar por el título.

A Chará se le destacó porqué en su décima temporada en la MLS se mostró con fortaleza en el medio del campo tras registrar seis asistencias y anotar solo un gol en 1799 minutos tras 20 partidos.

The best of the best in 2020. 👏 pic.twitter.com/8Y78Yw0XH2