Diego Cocca llegó hablando fuerte a México: "Vamos a ponerlo en los primeros lugares"

Este viernes 10 de febrero fue presentado en conferencia de prensa, reunión también presidida por Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de Selecciones Nacionales y Jaime Ordiales, director de Selecciones Nacionales Varoniles, a Diego Cocca, el nuevo director técnico de México.

El estratega que en este mes cumplirá 51 años, se dejó seducir por la oportunidad de dirigir al país y tuvo que dar por finalizado el contrato vigente que tenía con los Tigres de la UANL.

"México me ha hecho crecer como persona, como profesional y me volvió a recibir como Técnico. Para mi forma de sentir, poder ayudar a México para hacer crecer a su Selección es un privilegio y una oportunidad que no podía dejar pasar", explicó Cocca.

En su presentación, el nuevo entrenador habló claro y afirmó que trabajará muy duro para colocar a México en la élite del fútbol mundial. “Me comprometo a dar seriedad, trabajo, humildad y el objetivo de poner a México en los primeros lugares”.

Adicionalmente, el estratega argentino destacó el talento del futbolista mexicano y adelantó también algo de la forma de juego que tendrá su nuevo equipo, "aquí van a encontrar una Selección que va a buscar salir a ganar todos los partidos".

"Conozco al futbolista mexicano desde jugador y como técnico, sé cómo piensa, que tiene talento y muchas posibilidades de crecimiento. Tengo claro que si saca todo su talento y lo pone al servicio del equipo, podemos ser muy buenos", concluyó Cocca.

Cocca también habló del deseo que todos los mexicanos, incluidos los clubes del país, se involucren en el proceso de este nuevo proyecto deportivo, que serán tenidos en cuenta. "Queremos que todos quieran ser parte de la Selección, que sepan que nos representa a todos. Queremos que los 18 equipos de la Liga MX quieran formar parte de este equipo".