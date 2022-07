Difícil inicio: Zapata y Muriel complicados en su regreso al Atalanta

Duván Zapata y Luis Fernando Muriel regresaron a los entrenamientos con el Atalanta. El conjunto de Bérgamo inició la pretemporada de cara a los restos del nuevo año futbolístico. El equipo italiano espera regresar al top de la Serie A tras un año complicado.

Para Zapata, el regreso a Italia tendrá varias restricciones. El atacante colombiano no terminó jugando la temporada anterior tras varias lesiones que lo aquejaron. El ex América de Cali no arrancará los entrenamientos a la par del resto del plantel.

Según la información de La Gazzetta Dello Sport: "Cuando inicie la pretemporada en el club de Bérgamo, previo a medirse con Valencia, Newcastle y otros clubes europeos, el cuerpo médico estudiará a Duván Zapata para que no vuelva a sufrir una lesión compleja en el arranque de la temporada que se avecina".

La idea del cuerpo médico del club es hacerle una resonancia magnética para identificar las secuelas de su ruptura del aductor izquierdo. Según los especialistas, la lesión también pudo dejar algunas complicaciones en la zona del muslo.

Atalanta espera recuperar al mejor Zapata. El cuadro de Gian Piero Gasperini sabe que aún no está definido el futuro de Muriel. La baja de ambos atacantes cafeteros no sería algo positivo para luchar por el título local.

Por ahora, Zapata deberá esperar para las pruebas físicas. Por su parte, Muriel tiene grandes chances de tomar un nuevo rumbo en el viejo continente.