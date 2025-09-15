Dimayor cambiaría la Liga Betplay para 2026: no habrá cuadrangulares

¿Cómo sería el sistema de juego de la Liga Betplay en 2026?

Según lo revelado por el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, en diálogo con medios nacionales, existe una propuesta para que en el primer semestre de 2026 haya un sistema de campeonato con playoffs y eliminación directa, dejando de lado el sistema de Cuadrangulares.

Esto ocurriría en primera instancia, teniendo en cuenta que por lo apretado del calendario debido a la realización de la Copa del Mundo, la idea es que todos los torneos locales terminen en un tiempo prudente antes del Mundial para permitir la liberación de jugadores según lo estipulado por la FIFA.

Aunque existían muchas dudas sobre la manera como se llevaría a cabo la reestructuración del campeonato, también se ha pensado en que no se aplicarán la cantidad de descensos que se habían planteado inicialmente. En 2026 no habría 4 descensos, sino que se apostaría por 3 descensos y un torneo largo en segunda división con un único ascendido.

Por ahora, la apuesta principal y casi segura será la modificación en la definición del campeón para el primer semestre del siguiente año. La Liga pasaría a tener después del todos contra todos 14 partidos entre los 8 de cuartos de final, 4 de semifinales y las dos finales, en vez de los 26 juegos habituales para definir al campeón.