
Lun, 15/09/2025 - 06:57
Dimayor cambiaría la Liga Betplay para 2026: no habrá cuadrangulares
La Liga Betplay podría tener un sistema de juego diferente de cara al próximo año.
La Dimayor ya piensa en lo que será la Liga Betplay de cara a 2026. El organismo rector del fútbol profesional colombiano sabe que tiene como tarea buscar un modelo de campeonato más corto. Todo esto debido a que el primer semestre debe terminar cerca de un mes antes del inicio de la Copa del Mundo.
Sumado a lo anterior, desde hace unos meses en el entorno del organismo que rige el balompié cafetero se habla de la posibilidad de modificar el sistema de campeonato. Todo esto con la idea de aumentar la competitividad, reduciendo el número de equipos en primera división. Por ello, se habla de un sistema de juego diferente en el siguiente año.
¿Cómo sería el sistema de juego de la Liga Betplay en 2026?
Según lo revelado por el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, en diálogo con medios nacionales, existe una propuesta para que en el primer semestre de 2026 haya un sistema de campeonato con playoffs y eliminación directa, dejando de lado el sistema de Cuadrangulares.
Esto ocurriría en primera instancia, teniendo en cuenta que por lo apretado del calendario debido a la realización de la Copa del Mundo, la idea es que todos los torneos locales terminen en un tiempo prudente antes del Mundial para permitir la liberación de jugadores según lo estipulado por la FIFA.
Aunque existían muchas dudas sobre la manera como se llevaría a cabo la reestructuración del campeonato, también se ha pensado en que no se aplicarán la cantidad de descensos que se habían planteado inicialmente. En 2026 no habría 4 descensos, sino que se apostaría por 3 descensos y un torneo largo en segunda división con un único ascendido.
Por ahora, la apuesta principal y casi segura será la modificación en la definición del campeón para el primer semestre del siguiente año. La Liga pasaría a tener después del todos contra todos 14 partidos entre los 8 de cuartos de final, 4 de semifinales y las dos finales, en vez de los 26 juegos habituales para definir al campeón.
👀 Propuestas de Carlos Mario Zuluaga, presidente de DIMAYOR, para la próxima asamblea:— Habla Deportes (@HablaDeportes) September 15, 2025
📌 18 equipos en la A: en 2027 descienden 3 y asciende 1.
📌 Torneo anual en la B.
📌 Playoffs en la liga en el primer semestre de 2026, previo al Mundial. pic.twitter.com/3Z1c63Gefh
Las propuestas para las modificaciones del sistema de juego serán presentadas en la Asamblea de socios de Dimayor, de este 18 de septiembre. Allí se presentarán las diferentes opciones de modificación para el sistema de juego del FPC en 2026.
Cabe recordar que otro de los aspectos que también sigue en disputa es la renovación del contrato de los derechos televisivos. En los próximos meses, la Dimayor podría tener cambios sustanciales de fondo sobre toda la organización y estructura de la primera división del FPC.
