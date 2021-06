Dimayor confirmó el calendario completo de la Liga Femenina 2021

La División Mayor del Fútbol colombiano publicó el calendario completo de la Liga Femenina 2021 que iniciara en el mes de julio y que tendrá competencia hasta el próximo 19 de septiembre.

La primera fecha del Grupo A tendrá los duelos entre Millonarios vs La Equidad y Fortaleza vs Llaneros; mientras que Independiente Santa Fe, vigente campeón del torneo, descansará la primera fecha.

Por su parte en el Grupo B habrá tres partidos. Los duelos entonces de la primera fecha serán: Atlético Nacional vs Real Santander, América de Cali vs Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali.

La programación de estos partidos todavía está por definir por parte de la Dimayor, pero se espera que haya duelos que sirvan como preliminar de los juegos de la liga masculina y además que puedan tener mayor difusión.

Las jornadas de clásicos en el grupo A se estarán disputando entre Independiente Santa Fe vs Millonarios F.C y serán en la tercera y octava fecha. Mientras que los duelos clave del grupo B son los enfrentamientos entre Nacional y Medellín se jugarán en la fecha dos y en la siete.

Por el lado de los clásicos vallecaucanos, estos duelos quedaron programados, igualmente, para las jornadas dos y siete de este calendario que entregó la Dimayor en las últimas horas y que dejó en evidencia la ausencia de un equipo que había confirmado su participación en el torneo.

A última hora, Cortuluá decidió no participar en el torneo femenino de nuestro país, según ellos, por la falta de apoyo económico y la imposibilidad de contratar con todas las garantías a las deportistas.

El otro gran ausente para esta edición del torneo es Junior de Barranquilla que no confirmó equipo para esta edición del torneo después de haber estado desde el comienzo del torneo profesional en 2017, siendo una de las grandes bajas del año.