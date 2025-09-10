Dimayor da golpe a Hernán Torres con sanción a figura de Millonarios

Millonarios ha hecho de todo para reponer el camino que dejó David González, el cual estuvo marcado por varios resultados negativos que terminaron dejando al equipo en las últimas casillas de la tabla de posiciones.

Las directivas le dieron el voto de confianza a Hernán Torres, un viejo conocido del club que ya logró sacarlo campeón, pero al cual también le quedó una complicada tarea que, hasta el momento, no ah podido sacar adelante y se está llenando también de resultados cuestionables. A esta pésima situación se suma Dimayor con la noticia sobre la sanción de Iván Arboleda, quien salió expulsado en el clásico ante Santa Fe.

Le puede interesar: Jugador de Millonarios sueña con el mundial

Dimayor tomó decisión con la sanción de Iván Arboleda con Millonarios

La fecha 10 de la Liga BetPlay fue una importante y decisiva en el semestre de clausura, ya que fue la jornada de clásicos, en donde sin duda alguna uno de los más llamativos era el duelo entre Millonarios e Independiente Santa Fe.

Los más de 30.000 espectadores se marcharon del Estadio El Campín con el grito de gol ahogado, pero el realmente afectado fue Hernán Torres, quien sigue sin levantar cabeza en la competencia y contó con una baja sensible durante el compromiso. Iván Arboleda fue el protagonista de una nueva novela en el mando del estratega tolimense, ya que vio la tarjeta roja y se tuvo que ir a los camerinos.