¿Dimayor es responsable de los estadios del FPC? Respuesta contundente

Todo indica que lo ocurrido recientemente en Tunja fue 'la gota que rebasó la copa', pues nos e pudieron trazar las líneas de fuera de lugar por el VAR y el partido se detuvo por alrededor de 30 minutos. Así, el presidente de Dimayor respondió y dejó muy claro que esta no es una responsabilidad de la entidad.

¿Dimayor es responsable de los estadios del fútbol colombiano?

Ante la pregunta, Zuluaga fue claro y manifestó que los estadios "no están integrados dentro del patrimonio de los clubes", por lo que no es responsabilidad de los equipos no de Dimayor, lo cual tiene sentido, y son las administraciones locales las que deben priorizar el buen estado de las instalaciones.

En ese orden de ideas, se recalca la invitación a que las dirigencias de los clubes se comuniquen directamente con las alcaldías y entidades administradoras de los estadios para que promuevan el buen estado de los escenarios deportivos en los que se disputa fútbol profesional en Colombia.