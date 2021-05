Dimayor no cancelará la Liga y dice que privilegia el derecho al trabajo

Por su parte, Carlos González Puche, presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), aseguró que todos los equipos estaban de acuerdo con el comunicado emitido por ese gremio, en el que pedían que se suspendieran los torneos locales mientras existan garantías para disputar los partidos.

"Nosotros no sacamos el comunicado hasta que no se contó con la opinión de todos los capitanes de los equipos del fútbol colombiano. Este es el sentido unánime de todos los jugadores, acá no estamos en contra del fútbol, no estamos en contra de las autoridades del fútbol, lo que estamos solicitando es un receso para no poner en riesgo a los protagonistas del fútbol, esperando que se mejoren las condiciones para poder seguir jugando", dijo González Púche.

En ese sentido, González Puche aseguró que esperaba poder hablar con las instituciones de fútbol en Colombia para poder lograr acuerdos desde el diálogo y reiteró que la idea nunca es ir en contra del deporte, sino buscar las mejores garantías posibles.

"La mejor forma de solucionar la situación es sentándonos con los directores del fútbol colombiano, para saber cuáles son las garantías para terminar el torneo. Estamos en opciones de concretar, queremos buscar alternativas para ver cómo entre todos sacamos nuestra actividad y el país adelante", finalizó Puche.