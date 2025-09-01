Dimayor no se la perdonó a Cali: impuso drástica sanción en Liga BetPlay

La Liga BetPlay sigue avanzando de la mejor manera y ya se está llegando a la mitad del "todos contra todos", en donde los ocho mejores equipos de la competencia se van posicionando para quedarse con uno de los cupos hacia los cuadrangulares.

Deportivo Cali es uno de los equipos que más ha sorprendido en el inicio del semestre de clausura de la temporada 2025, ya que durante la pretemporada se hicieron varios cambios que han traído consigo resultados positivos que le permiten ilusionarse primero con la clasificación a los cuadrangulares, pero los cuales se pueden llegar a ver opacados tras una drástica sanción por parte de Dimayor que los perjudicaría de gran manera.

Cali deberá pagar millonaria multa por sanción de Dimayor en Liga BetPlay

Deportivo Cali ha venido de menos a más desde que Alberto Gamero tomó el mando del equipo, le dio un envión anímico y deportivo al club, llevándolo a estar en la décima casilla 14 con dos victorias, cuatro empates y tres derrotas.

El triunfo más reciente fue en condición de local ante Unión Magdalena en el marco de la fecha 7 con un marcador de 3-1. Sin embargo, este compromiso no trajo tantas cosas buenas como era de esperarse, ya que fue justo en este encuentro cuando se ganó también una millonaria sanción por parte de Dimayor.