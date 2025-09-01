Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 12:17
Dimayor no se la perdonó a Cali: impuso drástica sanción en Liga BetPlay
Dimayor tomó drástica decisión con respecto a una sanción sobre Deportivo Cali por infringir en el reglamento.
La Liga BetPlay sigue avanzando de la mejor manera y ya se está llegando a la mitad del "todos contra todos", en donde los ocho mejores equipos de la competencia se van posicionando para quedarse con uno de los cupos hacia los cuadrangulares.
Deportivo Cali es uno de los equipos que más ha sorprendido en el inicio del semestre de clausura de la temporada 2025, ya que durante la pretemporada se hicieron varios cambios que han traído consigo resultados positivos que le permiten ilusionarse primero con la clasificación a los cuadrangulares, pero los cuales se pueden llegar a ver opacados tras una drástica sanción por parte de Dimayor que los perjudicaría de gran manera.
Cali deberá pagar millonaria multa por sanción de Dimayor en Liga BetPlay
Deportivo Cali ha venido de menos a más desde que Alberto Gamero tomó el mando del equipo, le dio un envión anímico y deportivo al club, llevándolo a estar en la décima casilla 14 con dos victorias, cuatro empates y tres derrotas.
El triunfo más reciente fue en condición de local ante Unión Magdalena en el marco de la fecha 7 con un marcador de 3-1. Sin embargo, este compromiso no trajo tantas cosas buenas como era de esperarse, ya que fue justo en este encuentro cuando se ganó también una millonaria sanción por parte de Dimayor.
En esta ocasión el cuadro 'azucarero' se vio perjudicado por el uso indebido que se le dio a una zona de aficionados en el juego ante Unión Magdalena. El juez central del compromiso reportó comportamiento inadecuado y ello conllevó a que el equipo recibiera una millonaria multa.
“EN LA ZONA FAN ZONE DE BETPLAY SE SACA A UNA PERSONA, EL CUAL ANEXO FOTO, POR INCITAR A LA VIOLENCIA DURANTE EL PARTIDO, NO OBSTANTE, ESTA ZONA SE ENCUENTRA MUY CERCA A LA CANCHA.”
En la Resolución No. 084 de 2025, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/hhtubAxvqN#LoDamosTodo pic.twitter.com/6kL0WTXHKl— DIMAYOR (@Dimayor) August 29, 2025
Próximo partido de Deportivo Cali en la Liga BetPlay
Deportivo Cali se mantiene con vida en la Liga BetPlay llegando a la décima jornada quedando en la casilla 14 con 10 unidades, pero con una gran oportunidad de volver a ascender en la tabla de posiciones y de paso darle un gran regalo a sus hinchas con una posible victoria en la fecha 10 de clásicos ante América de Cali, encuentro que se va a llevar a cabo el domingo 7 de septiembre en el Pascual Guerrero.
