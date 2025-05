Dimayor "sacó el paraguas" tras el matrimonio en El Campín

"Los estadios se hicieron principalmente para jugar al fútbol, en un comienzo para el atletismo y demás. Eran escenarios deportivos y le pertenecían al pueblo, pero desafortunadamente nosotros no tenemos ninguna incidencia, hoy pertenece a una empresa privada que tiene todo el derecho por el contrato que hizo a hacer uso del estadio. Hay muchas malas interpretaciones de las decisiones que tomamos y hay que mejorar el tema de comunicaciones. Lo que sucedió el fin de semana fue aprobado por todos los clubes. El problema no fue por lo que ocurrió en el Campín, la gente tiene que entender que el estadio no es propiedad de los equipos, tampoco es propiedad del distrito en este momento, hay una concesión privada y ellos podrán disponer del estadio para lo que consideren".