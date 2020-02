Dimayor sorteó la primera fase de la Copa Colombia 2020

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano sorteó este miércoles 5 de febrero la primera fase de la Copa BetPlay DIMAYOR 2020 en la cual se enfrentarán los 16 equipos de la segunda división del país.

Los clubes que disputarán la primera ronda, a partir del miércoles 19 de febrero, fueron repartidos en dos bombos en donde los ubicados en el primero iniciarán la serie en condición de visitante y finalizarán en casa.

Este fue el bombo 1: Cortuluá, Real Cartagena, Deportes Quindío, Leones FC, Bogotá FC, Fortaleza CEIF, Tigres FC y Llaneros FC.

Este fue el bombo 2: Barranquilla FC, Valledupar FC, Real San Andrés, Atlético FC, Boca Juniors de Cali, Orsomarso SC, Atlético Huila y Unión Magdalena.

Estos son los enfrentamientos de la primera fase de la COPA BETPLAY DIMAYOR 2020:

• Llave A

Cortuluá vs. Real San Andrés

• Llave B

Real Cartagena vs. Atlético FC

• Llave C

Deportes Quindío vs. Valledupar FC

• Llave D

Leones FC vs. Boca Juniors de Cali

• Llave E

Bogotá FC vs. Unión Magdalena

• Llave F

Fortaleza CEIF vs. Orsomarso SC

• Llave G

Tigres FC vs. Barranquilla FC

• Llave H

Llaneros FC vs. Atlético Huila

Los ganadores de cada llave avanzarán a segunda ronda en donde entrarán en acción los equipos que no disputan algún certamen internacional.