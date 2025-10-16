Dimayor y 5 equipos serían sancionados por más de $8.000 millones

Cuando parecía que todo marchaba con normalidad en el Fútbol Profesional Colombiano tras estar a punto de finalizar la primera fase de la Liga BetPlay y el respectivo Torneo BetPlay, se dio a conocer un nuevo escándalo que involucra a la Dimayor y cinco equipos de ambas divisiones.

En esta nueva polémica que se vive en el fútbol colombiano fue nada más y nada menos la Superintendencia de Industria y Comercio la entidad encargada de tomar medidas con una millonaria sanción que terminaría perjudicando a la Dimayor, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Pasto, Envigado y Atlético FC por incurrir en prácticas anticompetitivas.

La SIC halló irregularidades con Dimayor y 5 equipos

Finalizada la fecha 15 de la Liga BetPlay y la 14 del Torneo BetPlay, se dio a conocer una desalentadora noticia que nuevamente mancha la imagen del FPC, en especial porque en esta ocasión se vio involucrada la Dimayor, la cual se supone que debe ser la entidad de mantener el orden de las competencias y hacer que todo marche con regularidad, tanto dentro como fuera de la cancha y las competencias.

Tras una exhaustiva investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio se logró hallar una serie de irregularidades con respecto a prácticas anticompetitivas que limitaron la libre movilidad de jugadores dentro del reciente mercado de fichajes, perjudicando la competencia del mercado con condiciones más favorables para los clubes involucrados.