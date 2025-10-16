Actualizado:
Dimayor y 5 equipos serían sancionados por más de $8.000 millones
SIC habría tomado medidas contra la Dimayor y 5 equipos por prácticas anticompetitivas.
Cuando parecía que todo marchaba con normalidad en el Fútbol Profesional Colombiano tras estar a punto de finalizar la primera fase de la Liga BetPlay y el respectivo Torneo BetPlay, se dio a conocer un nuevo escándalo que involucra a la Dimayor y cinco equipos de ambas divisiones.
En esta nueva polémica que se vive en el fútbol colombiano fue nada más y nada menos la Superintendencia de Industria y Comercio la entidad encargada de tomar medidas con una millonaria sanción que terminaría perjudicando a la Dimayor, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Pasto, Envigado y Atlético FC por incurrir en prácticas anticompetitivas.
La SIC halló irregularidades con Dimayor y 5 equipos
Finalizada la fecha 15 de la Liga BetPlay y la 14 del Torneo BetPlay, se dio a conocer una desalentadora noticia que nuevamente mancha la imagen del FPC, en especial porque en esta ocasión se vio involucrada la Dimayor, la cual se supone que debe ser la entidad de mantener el orden de las competencias y hacer que todo marche con regularidad, tanto dentro como fuera de la cancha y las competencias.
Tras una exhaustiva investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio se logró hallar una serie de irregularidades con respecto a prácticas anticompetitivas que limitaron la libre movilidad de jugadores dentro del reciente mercado de fichajes, perjudicando la competencia del mercado con condiciones más favorables para los clubes involucrados.
El acto más bochornoso estaría protagonizado por parte de la Dimayor, la cual era consciente de todo lo que estaba pasando entre dichas negociaciones y "pactos de caballeros" que no eran equitativos, desfavoreciendo la competencia en el mercado laboral deportivo.
“Su participación en este tipo de mensajes era la forma en que los clubes buscaban una legitimación de las acciones que estaban llevando a cabo. Además, la remisión por parte de la Dimayor de algunas comunicaciones, con el conocimiento de que estas podían tener un impacto en la libre competencia, puso en evidencia el apoyo de esta agremiación a la conducta de los clubes”.
Millonaria sanción a Dimayor y los equipos
Al confirmarse dichos hechos en el Fútbol Profesional Colombiano, la SIC se vio en la obligación de imponer una sanción en contra de la Dimayor y los clubes mencionados, en la cual deberán pagar multas por más de 8.000 millones de pesos. La Superintendencia reconoció que hay pruebas contundentes para demostrar que la “cartelización”, que se mencionó durante varios años como un mito del deporte, en realidad fue una realidad en Colombia.
