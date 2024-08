Discordia en Selección Colombia por mala actitud de un jugador: "Él pensaba que iba a ser titular"

La Selección Colombia vive momentos cruciales luego de perder la final de la Copa América 2024 ante Argentina, pues ahora se alista para la continuidad de las Eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026 -que también se realizará en Estados Unidos-.

Y dado que vuelve a ser un tema coyuntural, en el programa 'En la Jugada' de RCN Radio se habló sobre la actualidad de la Tricolor, y de cara al próximo partido oficial se tocaron algunos rumores sobre la convocatoria de nuevos jugadores.

Lo anterior no solo dio cabida a que se mencionara la posibilidad de ver a jugadores 'inéditos' en Selección Colombia, sino que permitió explicar la razón por la que habría recambio, y una de ellas tiene que ver con el supuesto malestar que generó un Yerry Mina por malas actitudes.

En la mesa de 'En la Jugada' fueron claros, y comentaron que el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo quedó un tanto insatisfecho con Yerry Mina por sus "lesiones, rendimiento y comportamiento", lo cual fue explicado posteriormente.

Y es que afirmaron que "en el cuerpo técnico de la Selección Colombia no cayó del todo bien la actitud de Yerry Mina porque él pensaba que llegaba a ser titular en la Copa América". Esto, luego de la lesión de Jhon Lucumí, cuando en lugar de darle minutos al oriundo de Guachené (Cauca), Néstor Lorenzo se declinó por Carlos Cuesta.

Asimismo, aparentemente algunas voces de la Selección Colombia consideraron que, en cuanto a Yerry Mina, "pudo haber dado un poco más, el trabajo él pudo ser mejor", criticando su bajo rendimiento durante la Copa América 2024.

En consecuencia, se habla sobre la fuerte posibilidad de que Yerry Mina no sea incluido prontamente en el XI inicial de la Selección Colombia; y si bien no se afirma que no va a ser convocado, todo indica que seguirá siendo "la cuarta opción".

¿En cuál equipo jugará Yerry Mina?

Sobre el equipo en el que se va a desempeñar Yerry Mina durante la temporada 2024-25, se informó que "él va a intentar seguir en Cagliari (Serie A)", pues si bien "tiene oferta de Emiratos Árabes Unidos", parece decidido a seguir en el fútbol europeo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar el 6 de septiembre frente a Perú en Lima por la séptima fecha de las Eliminatorias, luego de eso se medirá el 10 a Argentina en Barranquilla.