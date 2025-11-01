Disputa entre la UEFA y la Premier League: "Hay muchos retos"

"La Premier League es consciente de las circunstancias que han llevado al reducido número de encuentros en el Boxing Day esta temporada, con su impacto en una importante tradición para el fútbol inglés", señala.

Lea también: Colombia domina en Conmebol; tres jugadoras en el once ideal de Liga de Naciones



"Hay muchos retos en el calendario de la Premier que tiene su raíz en la expansión de las competiciones de clubes europeas, lo que llevó a la revisión de nuestro calendario doméstico la temporada pasada, incluyendo la FA Cup. Esto ha provocado que se jueguen jornadas en 33 fines de semana, menos que en otras temporadas", añade.



Según lo establecido en el contrato de las televisiones, se deben disputar 33 jornadas en fin de semana y solo cinco intersemanales, por lo que la Premier, para poder cumplir con ese acuerdo, necesita poner encuentros el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre.



El año que viene el 'Boxing Day' volverá a la normalidad, ya que cae en sábado, por lo que se espera que la mayoría de partidos se jueguen ese día.

Le puede interesar: James Rodríguez tomó decisión; eligió la liga en la que quiere jugar para 2026



El resto de divisiones inferiores del fútbol inglés, de la segunda a la quinta, sí tienen programados todos sus partidos para el 26 de diciembre como es tradición.



"La Premier puede asegurar que la temporada que viene habrá más partidos en el Boxing Day. Como en años previos, hemos mantenido nuestro compromiso con los clubes y se han hecho arreglos especiales para permitir más tiempo entre partidos en las festividades. Esto permitirá más tiempo a los jugadores para recuperarse", anuncia la Premier en un comunicado.