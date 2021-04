¿Dónde jugará Nacional la Libertadores o Sudamericana ante trabajos en el Atanasio Girardot?

Atlético Nacional tiene un lugar asegurado en los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor y está en disputa de clasificar a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, lo cual definirá este miércoles 14 de abril cuando reciba en el estadio Atanasio Girardot a Libertad de Paraguay en el compromiso de vuelta de la fase 3, que tendrá que ganar por diferencia de dos goles para avanzar en el certamen.

El duelo que dispute el conjunto 'verdolaga' con el paraguayo será el último que afronte como local en el máximo escenario de la ciudad de Medellín, ya que este entrará en proceso de remodelación para lo que será la Copa América en el mes de junio.

Lea también: Aldair Quintana espera que Nacional corrija los errores y avance en la Libertadores

De esta manera, Atlético Nacional tendrá que buscar un estadio alternativo para jugar los partidos de la Copa Libertadores como local y en horario nocturno. Ante esto, el director técnico Alexandre Guimaraes aseguró en conferencia de prensa que ya está trabajando en conjunto con la dirigencia del equipo para definir la nueva sede.

"Hemos hablado, me han preguntado y yo he dado mi criterio, sin embargo, en algunos otros estadio también van a estar en la misma situación. La dirigencia está corriendo para saber cuál es el lugar más conveniente y el mejor para usar. Sin duda no solo nosotros, a los otros equipos involucrados en los torneo internacionales que sus estadios serán sede de la Copa américa se verán perjudicados", dijo.

Le puede interesar: ¿Qué pasó con el castigo para Déinner Quiñones en Nacional? Guimaraes respondió

Por lo pronto, Atlético Nacional espera por definir su clasificación contra Libertad, ya que en caso de no conseguirla se verá relegado a disputar la Copa Conmebol Sudamericana.

La Confederación Sudamericana de Fútbol ya aprobó que Independiente Santa Fe lleve a cabo sus partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores en el estadio Metropolitano de Techo y se está a la expectativa por conocer la sede de América y de Junior (en caso de que clasifique o le toque jugar Sudamericana).